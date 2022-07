WhatsApp z ważną nowością. Zaoszczędzi użytkownikom stresu

Funkcja już niedługo pojawi się na platformie.

WhatsApp pozwoli usunąć wiadomości przez więcej czasu

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp już niedługo zmieni limit czasu, po którym opcja usunięcia wysłanej wiadomości staje się nieaktywna. Do tej pory użytkownicy mieli na to wyłącznie nieco ponad godziny – najnowsze doniesienia nie pozostawiają złudzeń, iż nadchodzi koniec tego irytującego ograniczenia. Na co dokładnie mogą liczyć konsumenci.WhatsApp znany jest z testowania kilku funkcjonalności jednocześnie. Nie tak dawno doczekaliśmy się np. opcji ukrycia własnego statusu aktywności, zdjęcia profilowego i danych przed wybranymi kontaktami. Poza tym wkrótce pojawi się możliwość edycji wysłanej wiadomości oraz cofnięcia już usuniętej treści . Jak się okazuje, to nie wszystko co programiści przygotowali dla swoich konsumentów – kolejna nowość już do nich zmierza.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o zniesieniu pewnego limitu, który obowiązywał od 2017 roku, kiedy to wprowadzono funkcję usuwania wiadomości. Można to zrobić jednak wyłącznie przez dokładnie 1 godzinę, 8 minut i 16 sekund (początkowo było to tylko 8 minut!) – po upływie tego czasu opcja staje się nieaktywna. Już niedługo się to jednak zmieni.WhatsApp pracuje nad możliwością usunięcia wiadomości nawet. Plany odnośnie do wprowadzenia tej zmiany pojawiały się tak naprawdę już kilka lat temu, lecz dopiero teraz powrócono do tego tematu. Tym samym użytkownicy prawdopodobnie otrzymają nowość, która oszczędzi im stresu i pozwoli robić porządki w konwersacjach po dłuższym czasie.Trudno wykluczyć tu próbę konkurowania z innymi komunikatorami. Telegram przykładowo pozwala swoim konsumentom usunąć wysłane wiadomości w przeciągu 48 godzin. WhatsApp więc niedługo zyska przewagę w postaci 12 godzin. Czy internauci rzucą się jednak na usługę od firmy Meta wyłącznie z powodu zniesienia tego limitu? Oczywiście że nie.Dla dotychczasowych użytkowników to jednak naprawdę istotna nowość – zwłaszcza że WhatsApp zyska w najbliższym czasie więcej funkcji jeśli chodzi o system wysyłania wiadomości. Jak wspomnieliśmy w drugim akapicie, do usługi nadchodzi m.in. opcja edycji. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy programiści zdecydują się na wdrożenie wszystkich wspomnianych w tym artykule rozwiązań. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo