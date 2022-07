Menedżer haseł Google jest teraz jeszcze lepszy

Garść pożądanych nowości.

Jeszcze lepszy menedżer haseł Google

Google nadrabia zaległości

Google kontynuuje swoją krucjatę mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z haseł w sieci. Firma z Mountain View ogłosiła wielką aktualizację swojego menedżera haseł dla przeglądarki internetowej Chrome i urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS.Firma Google zaprezentowała w tym tygodniu kilka nowych funkcji, które trafią do menedżera haseł. pozwolą użytkownikom łatwiej generować silne, unikalne hasła przy jednoczesnym szybszym dostępie do nich na wielu urządzeniach.Wcześniej Chrome pytał użytkowników o zapisanie haseł, gdy ci je wprowadzali. Teraz w przeglądarce jest miejsce na ręczne generowanie i przechowywanie haseł. Każdy może w ten sposób tworzyć, przechowywać i automatycznie uzupełniać hasła do witryn i aplikacji na komputerach z systemem Android i iOS.Google od teraz sprawdzi na sprzęcie z systemem Android, które z haseł zostały skradzione lub są zbyt słabe. Firma ujednoliciła również interfejs zarządzania w ustawieniach Chrome i Android. Użytkownicy mogą nawet utworzyć skrót, aby szybko do niego dotrzeć z ekranu głównego Androida.Usługi takie jak 1Password, Bitwarden i LastPass od jakiegoś czasu oferują już ten sam poziom funkcjonalności. Menedżer Google jest jednak bezpłatny i dostępny dla każdego, kto korzysta z Chrome.Źródło: Google