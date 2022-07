SimpleLogin - ochrona skrzynki e-mail zawsze mile widziana (recenzja)

Aplikacja, która przyda się każdemu.

SimpleLogin – aplikacja antyspamowa

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

O spamie napisano już właściwie wszystko. Niechciane wiadomości to problem masowy i globalny. Do problemu dokładamy swoją cegiełkę każdego dnia, zapisując się na newslettery, aby otrzymać jakieś korzyści czy zakładając konta w kolejnych usługach. Na szczęście możemy znaleźć narzędzia, które pomogą chronić naszą skrzynkę przed zalewem niepotrzebnych maili.Jednym z nich jest SimpleLogin. Rozwijana na zasadach open source usługa daje nam możliwość utworzenia aliasów (wirtualnych skrzynek) i połączenia ich z naszym głównym adresem e-mail.Cały system jest bardzo prosty w obsłudze. Tworzymy jeden lub wiele aliasów i korzystamy z nich, gdy musimy podać adres mailowy w rozmaitych usługach czy newsletterach. Wiadomości są przekazywane na naszą skrzynkę i w zasadzie nawet nie zauważymy różnicy. Kluczowe jest jednak to, że każdy alias możemy w dowolnym momencie wyłączyć - na przykład jeśli zacznie być zalewany zbyt dużą liczbą niechcianych wiadomości. Co ważne, aliasy pozwalają również na pisanie wiadomości, więc są pełnoprawnymi skrzynkami, a nie tylko tymczasowym adresem.Z SimpleLogin możemy korzystać za darmo z pewnymi ograniczeniami (max 15 aliasów). Dla celów prywatnych to w zupełności wystarcza. Subskrypcja planu premium daje kilka ciekawych opcji, jak możliwość wpisywania własnych domen dla aliasów.SimpleLogin to ciekawe i przydatne narzędzie. Pozwoli zabezpieczyć skrzynkę w razie fali spamu i ze spokojem podawać adres email w różnych miejscach w sieci.