Windows 11 robi się popularniejszy, ale Windows 10 wciąż króluje

Windows 11, który zadebiutował 5 października minionego roku, został już udostępniony przez Microsoft na wszystkich wspieranych urządzeniach. W związku z tym oraz dlatego, że coraz więcej osób decyduje się na jego instalację, jego popularność nieustannie rośnie. Kwestią czasu jest, kiedy w tek kwestii jedenastka zacznie górować nad dziesiątką.Póki co jednak ten moment jeszcze nie nastąpił. Jak pokazują najnowsze dane firmy AdDuplex, choć liczba urządzeń z zainstalowanym systemem Windows 11 rośnie, wciąż zdecydowanie więcej użytkowników korzysta z komputerów z Windows 10.W tej chwilizainstalowany jest na 23,1% wszystkich komputerów z systemami Windows. Oznacza to, że jest on dopiero trzecią najpopularniejszą wersją systemu Windows. Na drugim miejscu uplasował się, z wynikiem 23,9%, a na pierwszym, z wynikiem 38,2%.Dobrze wiedzieć, że popularność starszych, nie wspieranych już wersji Windows 10, takich jak 20H2, znacznie spadła. Z danych AdDuplex możemy wyczytać też, że 0,8% użytkowników korzysta z poglądowych wersji Windows 11, w ramach programu Insider.

Popularność poszczególnych wersji systemu Windows – stan na czerwiec 2022. | Źródło: AdDuplex

Windows 11 – jak zainstalować?

Jak można zauważyć, firma AdDuplex przestawiła swoje dane na wykresie o barwach wyłącznie żółtej i niebieskiej. Jest tak dlatego, że przedsiębiorstwo wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją i zachęca do udzielania temu państwu wszelkiej pomocy.Warto przypomnieć, że Microsoft ma w przygotowaniu pierwszą dużą aktualizację dla systemu Windows 11, znaną jako Sun Valley 2 lub 22H2. Ta powinna zadebiutować pod koniec lata lub na początku jesieni, wprowadzając między innymi ulepszenia w zakresie Menu Start, menu Szybkich ustawień, natywnych aplikacji takich jak MS Paint, aplikacji Ustawienia, paska zadań i nie tylko. Wrócić ma na przykład funkcja „przeciągnij i upuść”. W eksploratorze plików powinny pojawić się zaś foldery. Jestem ciekawa, co dane AdDuplex pokażą po debiucie tej aktualizacji.Windows 11 jest udostępniany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji, a przynajmniej na razie. Zapewne możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: AdDuplex , fot. tyt. mat. wlasne