Paliwo na BP taniej o 30 groszy i inne atrakcje. Orlen i Lotos mogą się uczyć

Tańsze wakacje z BP - promocja na paliwa i nie tylko

"Co roku analizujemy sytuację i potrzeby Klientów i na tej podstawie przygotowujemy propozycję wakacyjną: przykładowo w czasie pandemii, kiedy bardzo wzrosło zainteresowanie podróżami kamperami - przygotowaliśmy specjalną propozycję dla kamperowców. Kiedy Tatry były rekordowo oblegane przez turystów - razem z TOPR-em przygotowaliśmy specjalne propozycje dla turystów - od cyklu filmów i poradników, po limitowaną edycję maseczek. W upalne wakacyjne miesiące mamy promocje na mrożone kawy, herbaty i zawsze bardzo wiele atrakcyjnych promocji sklepowych. W katalogu PAYBACK oferta dostosowana jest do wakacyjnych potrzeb Klientów"

Aplikacja PAYBACK - gdzie pobrać?

Kwestią czasu wydawała się odpowiedź innych stacji na promocję Orlen na paliwa . Jako pierwszy zareagował Lotos , który jeszcze w tym roku zostanie przejęty przez PKN Orlen. Teraz do stawki dołączyło BP - wydaje się, że w tym miejscu promocja na paliwa jest najbardziej atrakcyjna. Tak, aby uzyskać najlepsze rabaty trzeba być członkiem programu lojalnościowego, ale mimo to zasady są bardziej przejrzyste, a korzyści z tankowania większe.Od 1 lipca na stacjach BP wystartowała promocja rabatowa, w ramach której odebrać można nawet 30 groszy rabatu na paliwo oraz LPG. To nie wszystkie niespodzianki, jakie przygotowała popularna sieć stacji. Klienci mogą liczyć również na vouchery do kawiarni Wild Beam Coffee, do myjni i na promocje w sklepie.Pierwsza dobra wiadomość: w promocji da się brać udział bez rejestracji karty w programie. Wtedy jednak rabat wynosi zaledwie. W znacznie lepszej sytuacji są osoby z zarejestrowaną kartą PAYBACK. Rejestracji w programie można dokonać tutaj lub w aplikacji.na litrze paliw regularnych i premium dla klientów z zarejestrowaną kartą PAYBACK - fizyczną lub wirtualną, w aplikacji. Dodatkowo możecie liczyć na bon rabatowyna zakupy w Wild Bean Cafe i myjni przy zatankowaniu minimum 25 litrów. Maksymalna ilość paliwa objęta rabatem w trakcie jednego tankowania to- wynosi każdorazowoRównolegle obowiązuje promocja, w ramach której co szósty hot dog kupiony na stacji jest darmowy. Co więcej, przez całe wakacje obowiązuje stała oferta czwartkowa -okresie od 1 lipca wszystkie powyższe oferty sumują się.- czytamy w komunikacie prasowym.By uzyskać niższe ceny paliw na stacjach BP potrzebujesz aplikacji PAYBACK. Pobierzesz ją na swoje urządzenie mobilne korzystając z poniższych odnośników.Źródło: BP