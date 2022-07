Wehikuł czasu w Google Earth. Jak z niego skorzystać?

Zobacz, jak zmienia się świat.

Zmiany na Ziemi możesz podejrzeć również w przeglądarce

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuTeraz zainteresować Cię powinna ikona zegara.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKliknij na nią, a zostanie wyświetlona oś czasu, z poziomu której zmienisz rok wykonania zdjęć satelitarnych. Sięgają one w większości przypadków 1984 roku, choć kilka miejsc na Ziemi zobaczysz na fotografiach z lat... 30' ubiegłego wieku. Zerknij na przykład na Dubaj, którego dzisiejsze tereny w znacznej części pokrywała pustynia. A teraz...Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPolecam zobaczyć, jak zmieniała się okolica, w której mieszkasz. Czasem nie trzeba odbywać wirtualnej podróży do odległego miejsca, aby zdziwić się temu, jak szybko postępują przemiany.Jeżeli nie chcesz instalować aplikacji, zmiany na Ziemi w najpopularniejszych lokacjach prześledzisz także w webowej wersji Google Earth, pod tym adresem . Wystarczy kliknąć w koło okrętowe, czyli zakładkę "Odkrywca", a następnie wybrać zakładkę "Przyroda" i kafelek "Timelapse in Google Earth".Źródło: mat. własny - zrzut ekranuTeraz z menu po prawej możesz zobaczyć "featured locations", czyli wybrane przez Google miejsca, gdzie zmiany były najbardziej posunięte. Poniżej możesz określić tematykę zmian - wycinanie lasów, globalne ocieplenie, czy też zwiększanie się powierzchni miast.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuDostęp do powyższej funkcji uzyskasz także pobierając mobilną wersję aplikacji Google Earth na smartfony z Androidem.Źródło: mat. własny