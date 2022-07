Jak znaleźć ukrytą kamerę w pokoju hotelowym? Aplikacje nie zawsze pomogą

Sprawdź, czy ktoś Cię nie podgląda na urlopie.

Jak wykryć kamery ukryte w pokoju hotelowym?

Bezpłatna i skuteczna metoda na wykrycie kamer w hotelu

Dzięki błyskawicznemu rozwojowi technologii miniaturyzacja kamer posunęła się tak daleko, że nowoczesne urządzenia nierzadko trudno jest dostrzec na pierwszy rzut oka. Osoby często podróżujące lub po prostu pragnące czuć się swobodnie na swoim corocznym urlopie obawiają się kamer ukrytych w pokojach hotelowych. Trudno się temu dziwić. Mało kto życzy sobie, aby ktokolwiek rejestrował aktywności jego lub bliskich osób. Jak wykryć kamery ukryte w hotelach? Nie jest to proste zadanie.Przede wszystkim: nie należy panikować i psuć sobie urlopu natrętnymi myślami. W branży hotelarskiej podglądanie klientów nie jest standardem. Ba, jest wręcz niebezpieczne dla hotelarzy. Gdyby gość odkrył kamerę w swoim pokoju, mogłoby to wiązać się z koniecznością wypłacenia mu gigantycznego odszkodowania oraz doprowadzić do zamknięcia danej placówki. Jeśli mimo to chcesz przekonać się co do tego, czy ktoś Cię obserwuje, masz kilka rozwiązań.Wiele osób przeraża myśl o tym, że ktoś mógłby podglądać ich hotelowe aktywności. | Źródło: Canva ProAplikacje do wykrywania kamer dla smartfonów są szalenie popularne, ale ich skuteczność jest raczej mizerna. Spy Camera Detector Detect Spy Detectify , Hidden camera detector, Hidden Camera Finder 2022, Spy Camera Detector & Hidden Camera Detector 2021 to tylko wybrane z długiej listy narzędzi mających wykryć ukrytą kamerę. Niektóre działają wykorzystując wbudowany w smartfon magnetometr, inne wykorzystują kamerę do wykrycia urządzeń pracujących w podczerwieni, jeszcze inne zakładają użycie lampy błyskowej do odbijania światła od powierzchni takich jak obiektyw kamery. Można się nimi oczywiście pobawić, ale efektywność tych narzędzi jest raczej mizerna.Za około 200 złotych można kupić wykrywacz sygnałów z pasm od około 10 Mhz do 5,4 GHz - dzięki nim da się wykryć systemy wykorzystujące komunikację radiową - lub proste wykrywacze optyczne, pozwalające łatwiej dostrzec obiektywy kamer. Zaawansowane detektory są znacznie większym wydatkiem i nie sądzę, aby ktokolwiek chciał wydać kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za profesjonalny sprzęt.Zamiast instalować aplikacje i wydawać pieniądze na dedykowany wykrywaniu ukrytych kamer sprzęt, możesz po prostu zerknąć na poniższe nagranie, na którym zaprezentowano typowe miejsca ukrywania kamer. Jeżeli naprawdę chcesz ich szukać na urlopie, zacznij od sprawdzenia właśnie tych miejsc. Najskuteczniejszą i najtańszą form wykrywania ukrytych kamer jest inspekcja fizyczna.Odłącz z gniazdek elektronikę w pokoju hotelowym - a nuż odłączysz zasilanie od którejś z ukrytych kamer. Na kamerę z powerbankiem nie ma rady. Zajrzyj w kratki wentylacyjne, zbadaj okolice prysznica i luster.Powodzenia i nie dajcie się zwariować! Przecież nawet, gdy uda się zakryć oko kamery, połączony z nią mikrofon nadal będzie działał... No dobra, już nikogo nie denerwuję. ;) Udanych urlopów.Źródło: mat. własny