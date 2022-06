Rabat na paliwo na stacjach Lotos. Potrzebna ta aplikacja

Odpowiedź na promocję na paliwa na Orlenie.

Kilka dni temu Orlen wystartował z akcją promocyjną, oferując posiadaczom aplikacji Orlen Vitay paliwa tańsze o 30 groszy na litrze . Bonifikata na wakację to tak naprawdę jedna wielka reklama programu partnerskiego Orlen Vitay , której towarzyszyło nie tylko gigantyczne zamieszanie pośród pracowników stacji nie wiedzących jak nabijać rabaty, ale też spore problemy z działaniem samej apki . Kwestią czasu była odpowiedź innych stacji paliw na rabaty Orlenu. Podczas gdy Shell po prostu obniżył ceny o ok. 20 groszy na litrze, Lotos postąpił podobnie jak PKN Orlen.W piątek 1 lipca bieżącego roku ruszy ogólnopolska promocja "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/ l". Będzie obowiązywała w okresie wakacyjnym do 31 sierpnia 2022 roku włącznie. Na jej mocy Polacy taniej zatankują paliwa typu standard oraz premium - z promocji wyłączono LPG. Warunki są analogiczne jak te na Orlenie.Rabat na stacjach Lotos to maksymalnie 3 tankowania w miesiącu po 50 litrów każde, do łącznej liczby 150 litrów paliwa. Koszt kolejnych litrów paliwa powyżej 50 litrów będzie rozliczany według stawki widniejącej pylonie.– podkreśla Wojciech Weiss, prezes zarządu spółki LOTOS Paliwa.

Jak dostać rabat na paliwo na stacjach LOTOS?

Tańsze paliwa to nie gest dobroci. To marketing

Fuzja Orlenu i Lotosu

Źródło: LotosAby skorzystać z promocji należy być członkiem programu Lotos Navigator, a więc posiadać zarejestrowaną tradycyjną lub wirtualną kartę Navigator na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator. Strona internetowa lotosnavigator.pl działa teraz nienajlepiej w związku z ogromnym zainteresowaniem. Jej los dzieli apka na systemy Android i iOS.Podobnie jak w przypadku promocji Orlenu nie wystarczy sama aplikacja. Konsument musi aktywować jeszcze trzy kupony rabatowe, ważne do końca miesiąca. Kasjerowi na stacji należy okazać zarówno kartę (fizyczną lub elektroniczną), jak i kupon.Interfejs aplikacji Lotos Navigator. | Źródło: Google PlayWyłączenia dotyczą transakcji z użyciem kart LOTOS Biznes i innych kart flotowych. Paliw nie można tankować do pojemników innych niż bak pojazdu. Co więcej, za zrabatowane paliwo nie są naliczane punkty nawigator.Lotos zapewnia, że w ciągu kolejnych dni włączy zniżkę podnoszącą rabat do 40 groszy na litrze dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.Wygląda na to, że jednak da się sprzedawać tańsze paliwo i schodzić z jak się okazuje wcale nie tak niskich marż. Tankując benzynę i ropę z oszałamiającym rabatem 45 złotych na 150 litrach pamiętajcie jednak, że stacje nie obniżają cen z dobrego serca, ale po to, by wciągnąć Was do programu partnerskiego oraz przyzwyczaić do korzystania ze swojej sieci stacji.Przypominamy, że PKN Orlen już wkrótce przejmie Grupę Lotos. Stanie się tak po czterech latach negocjacji. Fuzja Orlenu i Lotosu dojdzie do skutku na przełomie lipca i sierpnia tego roku.Źródło: Lotos