Firefox 102 zadebiutował z nową opcją poprawiającą prywatność

Sprawdź, jak ją włączyć.

Zgodnie z harmonogramem Mozilla wydała właśnie nową wersję swojej internetowej przeglądarki – Firefox. Jej najnowsza wersja to Firefox 102. Co takiego Firefox 102 wprowadza? Tym razem mamy do czynienia z przynajmniej jedną istotną zmianą.Zdecydowanie najważniejszą nowością w przeglądarce Firefox 102 jest możliwość wyłączenia elementów śledzących w linkach pochodzących z takich stron jak Facebook i innych mediów społecznościowych. Linki te często zawierają frazy takie jak „&fbclid=IwAR3S5rGml-S5eV…”. Jeżeli klikniesz w link z taką frazą, strona z której on pochodzi zbierze dane na Twój temat, na przykład w celu targetowania reklam i tworzenia statystyk.Firefox zacznie automatycznie usuwać śledzące fragmenty linków, jeśli włączysz w ustawieniach przeglądarki Wzmocnioną ochronę przed śledzeniem w wariancie Ścisła. Dokonasz tego po przejściu w ustawieniach do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo.

Gdy w Firefox aktywna jest Ścisła Wzmocniona ochrona przed śledzeniem, przeglądarka blokuje elementy śledzące z serwisów społecznościowych. | Źródło: mat. własne

Firefox 102 – inne zmiany

Firefox 101 – jak zainstalować?

Firefox 102 to też rzecz jasna liczne poprawki błędów, także tych związanych z bezpieczeństwem. Poza tym, od teraz Mozilla pozwala użytkownikom zdecydować, by panel pobierania nie otwierał się za każdym razem przy rozpoczęciu nowego pobierania.W przypadku urządzenia mobilnego aktualizacji przeglądarki Firefox dokonasz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś – na przykład Google Play. Na komputerze aktualizację przeprowadzisz zaś, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Wówczas Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i automatycznie ją pobierze, kiedy będzie dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij na przycisk Uruchom ponownie, by zaktualizować program Firefox.Oczywiście, przeglądarkę Firefox możesz pobrać w zaktualizowanej wersji za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva