Google - zarządzanie miejscem w chmurze od teraz możliwe bezpośrednio przez Gmail

Nareszcie.

Gmail – podgląd na przestrzeń w chmurze

Miejsce na dane w chmurze Google jest współdzielone przez wiele aplikacji, takich jak Gmail, Dysk oraz Zdjęcia, niezależnie od tego, czy mowa o darmowych 15 GB przestrzeni, czy dodatkowej przestrzeni wykupionej za pośrednictwem subskrypcji Google One. W związku z tym nie tak łatwo jest śledzić, jaki procent tego miejsca został wykorzystany. Ba, łatwo jest zapomnieć o limicie i zdać sobie o nim sprawę dopiero wtedy, gdy dostaniemy powiadomienie, że jesteśmy blisko osiągnięcia go.Na szczęście Google właśnie ułatwiło zarządzanie dostępną przestrzenią w chmurze. Firma od teraz pozwala bowiem na kontrolowanie jej zawartości bezpośrednio poprzez aplikację Gmail W aplikacji Gmail na urządzeniach z systemami Android i iOS pojawił się nowy wskaźnik, który informuje użytkownika o tym, jaki procent spośród dostępnej pamięci w chmurze już wykorzystuje. Aby go zobaczyć, wystarczy dotknąć na ekranie swojego awataru. Towarzyszy mu ikona chmury.Dotknięcie wskaźnika powoduje otwarcie menedżera pamięci, zawierającego bardziej szczegółowe dane na temat wykorzystywanej przestrzeni. Informuje on bowiem, ile pamięci używają poszczególne aplikacje Google – Zdjęcia Google , Gmail i Dysk Google . Zawiera on też przycisk „Zwiększ miejsce”, oferujący możliwość wykupienia lub zmiany planu subskrypcji Google One, a także przycisk „Zwolnij miejsce”, przekierowujący za pośrednictwem przeglądarki internetowej do witryny, która oferuje cały szereg szybkich i prostych sposobów na usunięcie z chmury niepotrzebnych plików i elementów.