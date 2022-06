Kontrolerzy w autobusie i tramwaju zablokują aplikacje mobilne w momencie kontroli

Metoda na cwaniaków.



Coraz większa liczba Polaków korzysta z aplikacji do kupowania biletów w komunikacji miejskiej. moBILET i



Kombinujesz z kupowaniem biletów? Masz pecha

"Od 1 lipca w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie aplikacje do sprzedaży biletów na urządzeniach mobilnych będą blokowane analogicznie jak kasowniki po ogłoszeniu kontroli biletowej" - ogłosił Zarząd Transportu Publicznego. Oznacza to tyle, że kupowanie biletów w postaci cyfrowej na ostatnią chwilę nie będzie możliwe.



Sebastian Kowal z ZPT tłumaczy, że decyzja jest podyktowana cwaniactwem pasażerów i kupowaniem biletów w ostatniej chwili, często przy kontrolerze. "Kontrolerzy zgłaszając kontrolę prowadzącemu tramwaj lub autobus poprzez swoją aplikację będą także blokować aplikacje mobilne służące do sprzedaży biletów – nie będzie można poprzez nie kupić wtedy biletu na kontrolowany pojazd" - wyjaśnił Kowal.



Nie wiadomo jeszcze, jak w praktyce będzie działać blokowanie możliwości zakupu biletów - w końcu apek jest cała masa. Czy możliwość zakupu biletów będzie dezaktywowana na podstawie lokalizacji? Numeru linii? Trudno wyrokować, a czas pokaże, na ile skuteczne okaże się nowe rozwiązanie.



Coraz większa liczba Polaków korzysta z aplikacji do kupowania biletów w komunikacji miejskiej. Skycash Jakdojade to tylko wybrane spośród pokaźnej puli praktycznych narzędzi. Wiele osób użytkujących tego rodzaju apki jeździło "na cwaniaka", to znaczy kupowało bilet dopiero w momencie spostrzeżenia kontrolera. Te praktyki ma zamiar ukrócić Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.- ogłosił Zarząd Transportu Publicznego. Oznacza to tyle, że kupowanie biletów w postaci cyfrowej na ostatnią chwilę nie będzie możliwe.Sebastian Kowal z ZPT tłumaczy, że decyzja jest podyktowana cwaniactwem pasażerów i kupowaniem biletów w ostatniej chwili, często przy kontrolerze.- wyjaśnił Kowal.Nie wiadomo jeszcze, jak w praktyce będzie działać blokowanie możliwości zakupu biletów - w końcu apek jest cała masa. Czy możliwość zakupu biletów będzie dezaktywowana na podstawie lokalizacji? Numeru linii? Trudno wyrokować, a czas pokaże, na ile skuteczne okaże się nowe rozwiązanie.