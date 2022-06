Windows 11 - sprawdź, czy Twój komputer jest kompatybilny z aktualizacją 22H2

22H2 jest coraz bliżej.

Windows 11 22H2 – jak sprawdzić wymagania systemowe

Windows 11 22H2 jest już w ostatniej fazie testów i oczekuje się, że zacznie być udostępniany użytkownikom najpewniej w październiku. Chociaż kolejna wersja najnowszego systemu Microsoftu raczej nie zmieni jego wymagań sprzętowych, firma po cichu umożliwiła użytkownikom sprawdzenie, czy ich komputery będą spełniać wymagania aktualizacji.Rzecz jasna, Microsoft pozwala sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania systemu Windows 11 z pomocą narzędzia PC Health Check . Jeśli ich nie spełnia, ta aplikacja powie Ci dokładnie, dlaczego. Niemniej, programu PC Health Check nie można wykorzystać, by sprawdzić kompatybilność sprzętu konkretnie z Windows 11 w wersji 22H2.To, czy dany komputer spełnia wymagania systemu Windows 11 w wersji 22H2, można już sprawdzić za pośrednictwem edytora rejestru. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.Otwórz na komputerze z Windows 11 Edytor rejestru (na przykład po wyszukaniu go wyszukiwarką systemową).Odnajdź ścieżkę Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators\NI22H2.W folderze NI22H2 odnajdź wartość o nazwie RedReason.Jeżeli wartości RedReason towarzyszy opis o treści None (w kolumnie Dane), oznacza to, że Twój komputer jest gotowy na przyjęcie aktualizacji 22H2. Innymi słowy, gdy aktualizacja zadebiutuje, Microsoft nie zablokuje możliwości jej instalacji na Twoim sprzęcie. Obecność innego opisu oznacza, że Twój komputer nie spełnia wymagań Windows 11 22H2.