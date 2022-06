To koniec Google Hangouts. Poznaliśmy dokładną datę wygaszenia usługi

Przyszedł czas na kolejną aplikację od giganta.

Google udostępniło szczegóły końca Hangouts

Po pierwsze, od dziś osoby korzystające z Hangouts w telefonie komórkowym zobaczą w aplikacji ekran z prośbą o przejście do Czatu w Gmailu lub aplikacji Czat. Podobnie osoby korzystające z rozszerzenia Hangouts dla Chrome zostaną poproszone o przejście do Czatu w internecie lub zainstalowanie aplikacji internetowej Czatu. W lipcu osoby, które korzystają z Hangouts w Gmailu w internecie, zostaną zaktualizowane do Czatu w Gmailu.

Zachęcamy wszystkich do przejścia na Czat, ale Hangouts w wersji internetowej będą dostępne do końca tego roku. Użytkownicy zobaczą powiadomienie wewnątrz produktowe co najmniej miesiąc przed tym, jak Hangouts w internecie zaczną przekierowywać na Czat w internecie. Dla większości osób konwersacje są automatycznie przenoszone z Hangouts do Czatu, więc łatwo jest powrócić do miejsca, w którym się skończyło. Zachęcamy jednak użytkowników, którzy chcą zachować kopię swoich danych z Hangouts, aby skorzystali z usługi Google Takeout i pobrali swoje dane, zanim Hangouts przestaną być dostępne w listopadzie 2022 r.

Google podzieliło się właśnie szczegółami odnośnie do wyłączenia usługi Hangouts, które zapowiedziano już w 2020 roku. Stanie się to już za kilka miesięcy, a wszyscy użytkownicy zostaną przeniesieni do Czatu – głównego komunikatora rozwijanego przez giganta z Moutain View. Jak (i kiedy) dokładnie będzie przebiegał ten transfer?Ostatnimi czasy Google chyba uzmysłowiło sobie, że posiadanie kilku aplikacji służących do tego samego, to chyba niezbyt dobra droga. Nie tak dawno informowaliśmy Was przecież o chociażby integracji Duo oraz Meet – platform służących do organizowania wideo spotkań. Jak się okazuje, niedługo też doczekamy się połączenia usług pozwalających na wymianę wiadomości tekstowych. Mówimy więc o prawdziwej czystce.W 2020 roku doczekaliśmy się udostępnienia Czatu Google dla wszystkich użytkowników. Już wtedy było jasne, że równoległe istnienie Hangouts nie ma najmniejszego sensu. Koncern dosyć szybko poinformował, iż w przyszłości możemy spodziewać się zamknięcia serwerów tej drugiej aplikacji i nastąpiło to już dla osób korzystających z wersji Workspace. Niedługo ten moment nadejdzie także dla standardowych konsumentów.Google w poście na swoim blogu rzecz jasna poświęca 80% treści temu, jaką Czat jest świetną platformą oraz jak bardzo przejście z Hangouts zmieni życie dotychczasowych klientów. Najbardziej istotną wiadomością jest jednak to:Oraz to:Google więc daje wszystkim czas. Jeśli więc jesteś użytkownikiem aplikacji Hangouts, to koniecznie zainteresuj się tematem migracji danych i ogólną kwestią przenosin na Czat. Przy okazji Google obiecuje, że konsumenci nie będą zawiedzeni i otrzymają pakiet naprawdę interesujących oraz przydatnych funkcji.Źródło: Google