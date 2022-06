Apka niezbędna przy Disney+, Netflix, HBO i innych VOD. Pokaże gdzie jest i odpali konkretny film lub serial

W dobie coraz większego rozdrabniania seriali, filmów czy innych treści wideo wśród kolejnych abonamentowych usług VOD i cyfrowych wypożyczalni, ciężko jest się połapać w całym gąszczu usług. Tym bardziej, że pewne seriale lub filmy mogą z czasem zmieniać platformy, na których są obecne. Chociażby stosunkowo niedawno Netflix stracił produkcje spod znaku Marvela, a jeszcze wcześniej kultowy serial Przyjaciele, do którego mimo tylu lat na karku widzowie dalej powracają. A jakby tak szybko i wygodnie sprawdzić, gdzie obejrzeć dany tytuł i skorzystać z wielu innych wygodnych opcji?



JustWatch podobnie jak Upflix, pozwala na szukanie VOD z danym serialem lub filmem, ale to tylko jedna z możliwości

Wielu entuzjastów małego ekranu korzysta ze strony upflix.pl (ma też aplikację mobilną), która w jednym miejscu pokazuje informacje o dostępności w VOD danych produkcji, ale też prezentuje zarys fabuły, obsadę, oceny i inne dane na temat filmów i seriali. Jednak istnieje znacznie ciekawsza alternatywa, jeśli chcielibyście mieć jeszcze więcej funkcji i jednocześnie szukacie huba dla wszystkich (albo przynajmniej dużej części) platform VOD. Mowa o JustWatch, czy używając pełniejszej nazwy, aplikacji JustWatch - Streaming Guide.





JustWatch w najprostszej wersji jako strona internetowa (na desktopowej przeglądarce internetowej) / Foto: własne - JustWatch.com



Podstawowe zadanie JustWatch jest takie samo jak w przypadku Upflixa. Możemy znaleźć, w jakiej konkretnie usłudze dostępna jest treść (i jej konkretną cenę oraz status jakości np. czy mamy 4K), a także sprawdzić podstawowe informacje (opis/fabuła, obsada, gatunek, oceny itp). Co ważne, w JustWatch znajdziemy serwisy abonamentowe czy pracujące też jako wypożyczalnie lub miejsca do kupna poszczególnych pozycji wideo. Także niektóre specyficzne dla Polski usługi.



W JustWatch dostępnych jest bardzo wiele platform, choć przydało by się kilka dodatkowych, np. Canal+ Online / Foto: własne



Wśród nich jest między innymi Netflix, Apple TV Plus, Apple iTunes, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, Viaplay, Player, vod.pl, Ipla (w zasadzie już Polsat Box Go, ale aplikacja wciąż trzyma się starej nazwy), Chili, YouTube, Google Play Movies, Horizon, Mubi i sporo innych. Nieco szkoda braku obecności np. Canal+ Online i Canal+ Premiery, TVP VOD czy Rakuten TV. W dodatku wybieramy nasz kraj, aby pominąć pozycje niedostępne w bibliotekach danej usługi zależnie od państwa, w którym się znajdujemy.



Własne listy do obejrzenia, lubiane, rekomendacje i inne funkcje JustWatch - Streaming Guide

Ale na tym nie kończą się funkcje JustWatch. Jeśli stworzymy konto i zainstalujemy aplikacje zarówno na smartfonie czy tablecie jak i smart TV, to otwiera się zupełnie nowa jakość oglądania. Bez profilu nie skorzystamy z wielu funkcji, a wystarczy w pełni darmowe konto. Bezpłatny wariant będzie wyświetlał reklamy (na szczęście związane z tematem i jako integralna część aplikacji, a nie dziwne reklamy Google) i ma dodatkowe opcje wyszukiwania oraz pomijania nielubianych lub już obejrzanych pozycji. Jednak jak dla mnie abonament JustWatch Pro nie jest wart ceny 10,99 złotych płatnej co miesiąc.





Istnieje też płatny abonament JustWatch Pro, ale chyba nie jest wart 10,99 złotych na miesiąc / Foto: własne



Aplikacja daje dostęp do list z popularnymi czy nowymi produkcjami, są też rekomendacje na bazie lubianych filmów i seriali. Można uzupełniać tytuły do bazy obejrzanych oraz listy do obejrzenia. Co ważne, brane są pod uwagę własne preferencje posiadanych platform lub takich, w których chcemy kupować treści. Mimo to, oczywiście jeśli szukamy filmu, który nie jest obecny w żadnej z posiadanych subskrypcji lub wybranych wypożyczalni, pokażą się też warianty innych usług.



JustWatch powiadomi nas, jeśli w serwisach VOD pojawia się jeszcze niedostępne interesujące nas pozycje / Foto: własne



W przypadku pozycji, których nie ma jeszcze na żadnym VOD, nie pominięto ich kart. Po prostu zobaczymy informację, że jeszcze żadna platforma nie ma ich w bibliotece. Będzie nawet przycisk, którym włączymy powiadomienie o pojawieniu się produkcji w jakimś serwisie.



JustWatch jest też agregatorem usług VOD, z jego poziomu odpalimy wszystkie filmy i seriale w różnych aplikacjach

Ale teraz najlepsze. Aplikacja JustWatch zainstalowana na komórce, tablecie lub smart TV może z automatu przejść do wybranej pozycji u danego usługodawcy VOD i ją odtworzyć. Jeśli widzimy, że np. serial Wiedźmin jest dostępny na Netflixie, to nie musimy przełączać się ręcznie, tylko jeden klik automatycznie przeniesie nas do wybranego tytułu na konkretnej platformie VOD. Co najwyżej musimy w części przypadków wpierw kliknąć w odpowiedni profil przy wielu użytkownikach usługi VOD lub ręcznie nacisnąć play po wejściu na kartę danego tytułu. Niestety lista zgodnych aplikacji VOD do bezpośredniego przejścia jest na smart TV nieco mniejsza niż na smartfonach i tabletach.



Szukanie treści na smartfonie w JustWatch i jednym ruchem uruchamianie w danej aplikacji VOD na TV, to świetna sprawa / Foto: własne



Pomyślicie, że chodzi wyłącznie o lokalne przekierowanie w ramach jednego sprzętu, ale nie tylko. Mając w ręku smartfon, da się też z automatu uruchomić sens na telewizorze (musi być na nim również zainstalowany i zalogowany JustWatch), a nawet przesyłać obraz na smart ekrany lub telewizory z opcją Chromecast czy innymi zgodnymi technikami streamowania. Castowanie obrazu w przeciwieństwie do zdalnego włączania w danej aplikacji na smart TV nie jest jeszcze dopracowane (przynajmniej nie działało na moim Google Home Hub, pokazywał się komunikat o konieczności instalacji aplikacji).



Jeśli mamy kilka smart TV lub ekranów ze streamowaniem wideo, to możemy włączyć tam dany film lub serial / Foto: własne



Jeśli jesteście graczami PC, to zapewne kojarzycie podobną sytuację rozdrobnienia rynku launcherów gier na Steam, GOG, Epic Games Store, Origin, Ubisoft Connect i inne platformy. Jednak aplikacja launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy) potrafi zagregować wszystkie posiadane gry z wielu platform. Z jej poziomu po połączeniu zgodnych kont, możemy uruchomić produkcje także np. ze Steam czy Epic Games Store (oczywiście inne launchery odpalają się wtedy przed bezpośrednim włączeniem danej gry). Podobnym agregatorem jak GOG Galaxy, ale na rynku VOD, jest właśnie JustWatch.



Aplikacja JustWatch dostępna na całą gamę systemów w smartfonach, tabletach i smart TV

Aplikacja jest darmowa (ma tylko wspominany opcjonalny abonament Pro) i dostępna na Androida, iOS/iPadOS, Android TV/Google TV, Apple TV, Samsung Tizen, LG webOS i Amazon Fire TV. Istnieje też webowa wersja, czyli zwyczajny portal, ale oczywiście o wiele więcej możliwości uzyskany po zainstalowaniu programu bezpośrednio na naszych urządzeniach.



Aplikacja JustWatch dostępna jest na wszystkie popularne platformy mobilne i smart TV / Foto: JustWatch.com



Z naszej bazy możecie pobrać JustWatch na Android / Android TV / Google TV. To naprawdę obowiązkowa pozycja, jeśli lubicie seriale, filmy czy inne treści wideo w domowym zaciszu, a nie chcecie ręcznie sprawdzać każdego filmu lub nawet odpalać osobno poszczególnych aplikacji różnych platform. Z nią wszystko będziecie mieć w jednym miejscu zawsze pod ręką.



Źródło i foto: własne / JustWatch

