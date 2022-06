Promocja na paliwa Orlen z problemami. Aplikacja VITAY szwankuje

Trudny start promocji na paliwa.

Dziś wystartowała zapowiedziana przez nas wcześniej promocja na paliwa na stacjach Orlen . Z 30-groszowym rabatem można nabyć maksymalnie 150 litrów paliwa w trzech tankowaniach, po maksymalnie 50 litrów każde. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem i niektórych Polaków, którzy pobrali i zainstalowali aplikację Orlen Vitay spotkała niemała frustracja.Od 27 czerwca do końca wakacji na stacjach Orlen obowiązuje promocja, w ramach której benzynę i olej napędowy można tankować z rabatem w wysokości 30 groszy. Posiadacze fizycznych kart z obniżki cen skorzystają dopiero od 1 lipca. Warto pamiętać o tym, że rabat zwiększany jest do 40 groszy w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny.Ze zniżką można zatankować maksymalnie 50 litrów benzyny lub ropy na raz - po przekroczeniu tej granicy paliwo rozliczane jest po standardowej stawce. W ciągu wakacji z promocji da się skorzystać 3-krotnie, tankując w ten sposób 150 litrów paliwa. Łatwo policzyć, że oszczędność wynosi 45 złotych.Trzeba mieć na uwadze, że do skorzystania z promocji na paliwa nie wystarczy tylko aplikacja Orlen Vitay.Najpierw pobierz aplikację Orlen Vitay dla systemu Android lub iOS, w zależności od posiadanego przez siebie smartfona.Aby skorzystać z rabatu na stacjach Orlen nie wystarczy okazanie kodu w apce. Należy jeszcze aktywować odpowiedni kupon. Każdy użytkownik Orlen Vitay otrzymuje trzy kupony - po jednym na każde z trzech tankowań.

Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze

Orlen Vitay - problemy z aplikacją

"To trwa dłużej, niż powinno... Przejść do ekranu głównego?"

Promocja Orlen - jak zatankować więcej niż 150 litrów z rabatem?

Program lojalnościowy Orlen Vitay zyska mnóstwo nowych uczestników. Pytanie brzmi: co z ich "lojalnością" po zakończeniu promocji na paliwa? | Źródło: OrlenSwoją drogą, dobrym uzupełnieniem dla aplikacji Orlen Vitay jest apka Orlen Pay . Dzięki niej za tankowanie możecie zapłacić przy dystrybutorze, skanując na nim odpowiedni kod kreskowy. Nie musicie wtedy czekać w kolejce z hotdogożercami, o ile kupujecie wyłącznie paliwo.Interfejs aplikacji Orlen Pay. | Źródło: mat. własnyPo ogłoszeniu promocji serwery Orlenu nie radziły sobie najlepiej ze zwiększonym zainteresowaniem konsumentów i dziś rano sytuacja wyglądała analogicznie. Strona internetowa program.vitay.pl nie działała i wciąż nie zawsze działa najlepiej. Na podobne usterki narzekali użytkownicy aplikacji Orlen Vitay.Zarówno osoby z istniejącym już kontem, jak i osoby pragnące je założyć donoszą od rana na problemy z logowaniem. Serwer odpowiedzialny za aktywacje nie działa w pełni poprawnie, ale błędy pojawiają się nawet już po założeniu konta. Ewidentnie Orlen nie przygotował się na tak duże zainteresowanie - apka Orlen Vitay nierzadko ciągle się ładuje i nic się nie dzieje.- taki komunikat widzi dziś wielu użytkowników narzędzia Orlen Vitay. Sugerowany jest brak połączenia sieciowego nawet wtedy, gdy działa ono poprawnie. Problem leży ewidentnie po stronie Orlenu.Wczytywanie aplikacji Orlen Vitay może trwać naprawdę długo... albo w nieskończoność. | Źródło: mat. własnySprawdzaliśmy jej działanie na dwóch redakcyjnych smartfonach i nie napotkaliśmy problemu, ale wielu internautów sygnalizuje problemy, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach narzędzia w sklepach Google Play i App Store.Teoretycznie każdy może zatankować swój pojazd maksymalnie trzykrotnie. Polacy to naród dość kreatywny, a ominięcie limitów jest akurat bardzo proste. Wygląda na to, że Orlenowi zależało bardziej na akcji marketingowej i zwiększeniu liczby uczestników programu Orlen Vitay, nawet tych czysto teoretycznych, a nie odciążeniu portfeli obywateli naszego kraju.By z promocji skorzystać więcej niż trzykrotnie wystarczy założyć nową aplikację na bliskie sobie osoby, które z bonifikaty korzystały nie będą.Źródło: mat. własny