Microsoft kończy wsparcie kolejnego Windowsa. Być może z niego korzystasz

Czas tyka.

Koniec wsparcia Windows 8.1

"Koniec wsparcia technicznego dla systemu Windows 8 nastąpił 12 stycznia 2016 r., a dla systemu Windows 8.1 nastąpi 10 stycznia 2023 r."

"Po upływie terminu zakończenia wsparcia technicznego aplikacje platformy Microsoft 365 nie są już obsługiwane w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Aby uniknąć problemów z wydajnością i niezawodnością, zalecamy przejście do nowszej wersji systemu Windows"

"Większość urządzeń z systemem Windows 8.1 lub Windows 8 nie spełnia wymagań sprzętowych dotyczących uaktualnienia do systemu Windows 11. Alternatywnie możesz uaktualnić zgodne komputery z systemem Windows 8 i 8.1 do systemu Windows 10, kupując i instalując pełną wersję oprogramowania. Przed zainwestowaniem w uaktualnienie do systemu Windows 10 należy wziąć pod uwagę, że zakończenie wsparcia technicznego systemu Windows 10 nastąpi 14 października 2025 r."

Microsoft zakończył wsparcie systemu Windows 7 w styczniu 2020 roku. Użytkownicy oprogramowania rozwijanego przez giganta z Redmond nie byli zachwyceni, ale porzucanie starych produktów, które zastąpiły nowsze jest czymś zupełnie naturalnym. Teraz Microsoft przypomina o nadchodzącym końcu wsparcia dla kolejnego OS-u. Wielu z Was zapewne wciąż z niego korzysta.Microsoft w przyszłym miesiącu rozpocznie masową wysyłkę powiadomień użytkownikom systemu Windows 8.1. Wsparcie dla tego systemu zostanie zakończone 10 stycznia 2023 roku. Powiadomienia będą podobne do tych, które Microsoft wysyłał w przeszłości w odniesieniu do zmierzchu systemu Windows 7.- czytamy na stronie wsparcia Microsoftu.Tak, firma Microsoft zakończyła obsługę systemu Windows 8 w 2016 roku, ale aktualizacja Windows 8.1 musiała być wspierana dłużej niż Windows 7. Co ciekawe, Microsoft nie będzie oferować programu Extended Security Update (ESU) dla systemu Windows 8.1, więc firmy nie będą mogły płacić za dodatkowe łatki bezpieczeństwa. Nie wydaje się to gigantycznym problemem, bowiem o ile Windows 7 cieszył się gigantyczną popularnością, to Windows 8.1 jest systemem raczej pogardzanym.- ostrzega producent.Windows 8.1 był tak naprawdę gigantyczną aktualizacją dla systemu Windows 8, który rozwijano z myślą o tabletach oraz komputerach z dotykowymi ekranami. Microsoft tak bardzo chciał stworzyć coś innowacyjnego, że porzucił w Windows 8 tradycyjny Pulpit oraz przycisk Menu Start, zniechęcając w ten sposób do niego mnóstwo osób. Oba te elementy wróciły wraz z Windows 8.1, ale oprogramowanie mimo tego nie było przebojem na miarę wcześniejszych wydań Windowsa.Posiadacze Windows 8.1 mogą próbować zaktualizować za darmo system do Windows 11 . Niestety, wiele urządzeń może nie spełniać minimalnych wymagań Windows 11, przed czym ostrzega Microsoft.- sugerują przedstawiciele firmy.Źródło: Microsoft