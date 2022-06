Instagram chce dostać nagranie Twojej twarzy. Wyślesz je?

Kontrowersyjna nowość zawita niedługo na platformie.

Instagram z nowymi opcjami weryfikacji wieku

Źródło: Meta

Video Selfie: Aby zweryfikować swój wiek, możesz przesłać wideo selfie. Jeśli wybierzesz tę opcję, na ekranie zobaczysz instrukcje, które Cię poprowadzą. Po zrobieniu selfie wideo udostępniamy zdjęcie firmie Yoti i nic więcej. Technologia Yoti szacuje wiek użytkownika na podstawie rysów twarzy i przekazuje nam te dane. Następnie Meta i Yoti usuwają zdjęcie. Technologia nie rozpoznaje tożsamości użytkownika - jedynie jego wiek.

Instagram zapowiedział nowe sposoby weryfikacji wieku na platformie. Już niedługo użytkownicy otrzymają możliwość potwierdzenia wieku za pomocą selfie wideo, które następnie zostanie przeanalizowane przy pomocy specjalnej technologii. Oprócz tego planowane jest wdrożenie funkcji o nazwie „poręczenie społecznościowe”. O co dokładnie chodzi?Meta od dłuższego czasu boryka się z oskarżeniami na temat niekoniecznie wystarczającej dbałości o swoich nieletnich konsumentów. Dlatego też w przeciągu ostatniego roku doczekaliśmy się debiutu kilku funkcji, które docelowo miały wpłynąć pozytywnie nie tylko na opinię publiczną, ale – przede wszystkim – na osoby poniżej 18 roku życia. Mowa tu chociażby o zaawansowanym systemie kontroli czy przywróceniu chronologicznego widoku postów . Jak się okazuje, to dopiero wierzchołek góry lodowej.Na oficjalnym blogu platformy pojawił się właśnie specjalny post informujący o zapowiedzi dwóch zupełnie nowych sposobach na weryfikację wieku na Instagramie. Wymagane jest, by użytkownicy mieli co najmniej 13 lat, by mogli zacząć korzystać z aplikacji. Jeśli pojawią się podejrzenia, że osoba oszukała system, to Instagram może poprosić ją o przesłanie zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość – mowa o m.in. dowodzie osobistym czy prawie jazdy.Nie każdy chce jednak udostępniać swoje wrażliwe dane, prawda? Dlatego też w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się testy funkcji pozwalającej na weryfikację wieku poprzez. Zostanie ono udostępnione zaprzyjaźnionej firmie Yoti, która tworzy technologie i algorytmy pomagające w oszacowaniu wieku konkretnej osoby (tożsamość nie ma tu nic do rzeczy). Jeśli proces zostanie zakończony, to materiał wideo zostaje automatycznie usunięty.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Instagrama:Nie da się ukryć, iż mówimy o dosyć kontrowersyjnej opcji. To jednak nie jedyne plany firmy Meta na „zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych”. Drugą funkcją weryfikacyjną będzie tzw.. Umożliwia ono poproszenie trzech wybranych przez siebie osób do potwierdzenia, że faktycznie ma się ukończone co najmniej 13 lat. Tacy użytkownicy muszą mieć jednak ukończone 18 lat i odpowiedzieć na prośbę w przeciągu trzech dni. Tutaj jednak od razu da się zauważyć dosyć spore pole do nadużyć.Tym samymoferującą liczne sposoby na ochronę prywatności w celu weryfikacji wieku. Dlatego też użytkownicy mogą się wkrótce spodziewać kolejnych nowości jeśli chodzi o tego typu funkcje „bezpieczeństwa”. Jeśli chodzi o wyżej opisane usprawnienia, to trudno określić, kiedy będą one dostępne u wszystkich konsumentów. Na razie dostęp do niej mają wyłącznie osoby zamieszkujące Stany Zjednoczone.Źródło: Meta