5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #293]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

zipNship

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy niewielkie narzędzie do szybkiego kompresowania plików, tytuł ułatwiający personalizację systemu, a także aplikację dla miłośników roślin. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w dwóch ciekawych tytułach strategicznych.

Statusbar Icon Hider

Cena: 0 zł / Android: 5.1 i nowsze

Niewielkie narzędzie do szybkiego kompresowania plików. Integruje się z systemem - wystarczy, że zaznaczymy wybrane pliki i wyślemy je do aplikacji zipNship. Utworzone zostanie archiwum w popularnym formacie zip. Spakowane pliki możemy od razu wysłać dalej. Pełna lista utworzonych przez nas archiwów dostępna jest w głównym oknie aplikacji.Narzędzie pozwala również na rozpakowywanie folderów zip do wskazanej lokalizacji.

Plantnote

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,19 zł-20,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Tytuł dla osób, które lubią dostosowywać każdy element systemu do własnych preferencji. W tym przypadku chodzi o ikony wyświetlane na pasku stanu - za pomocą tego narzędzia możemy szybko wyłączyć zbędne ikony (Wi-Fi, Bluetooth, podłączone słuchawki, automatyczne obracanie ekranu itp.).Warto wspomnieć, że Icon Hider nie jest właściwie pełnoprawną aplikacją, a skrótem do ukrytych ustawień systemowych.

Kingdom Maker

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 23,99 zł-479,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Łatwa w obsłudze aplikacja dla miłośników roślin. Pozwala zarządzać naszą domową czy balkonową kolekcją. Na początku uzupełniamy informacje o posiadanych roślinach (zdjęcie, opis, warunki nasłonecznienia itp.). Ważne jest również określenie wymagań dotyczących pielęgnacji danego gatunku - aplikacja przypomni o konieczności podlewania, przycinania czy nawożenia.Dodatkowym atutem jest skrót do funkcji rozpoznawania roślin ze zdjęć (Obiektyw Google).

Hex Polis

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,89 zł-389,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowana gra strategiczna w dopracowanej, rysunkowej oprawie graficznej. Akcja przypadnie do gustu miłośnikom średniowiecza - rozwijamy własne królestwo, podbijamy nowe ziemie itp. Nie brakuje również dynamicznych bitew toczonych z innymi graczami. W miarę postępów nasza armia zyskuje coraz potężniejsze jednostki. Ciekawym urozmaiceniem jest wątek związany z rozwojem dynastii, intrygami i dyplomacją.

Strategiczna gra turowa. Kolorowa i dość prosta oprawa graficzna stylizowana jest na grę planszową. Rozwijamy naszą cywilizację, staramy się zdobyć jak największy teren, ulepszamy dostępną technologię itp. Za każdym razem mamy określoną liczbę ruchów do wykonania. Możemy w tym czasie postawić nowe budowle, wysłać jednostki do odkrywania planszy czy zaatakować wrogów.Do wyboru mamy dwa tryby zabawy: normalny i trudny.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!