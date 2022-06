Dan the Man - pozycja obowiązkowa dla fanów platformówek (recenzja gry)

Dobra zabawa na wiele godzin.

Dan the Man – gra platformowa w stylu retro

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,59 zł-294,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry na smartfonach rządzą się swoimi prawami. Popularnością cieszą się szczególnie niezbyt zobowiązujące tytuły, które zapewnią zabawę nawet podczas krótkiej przerwy. Nie oznacza to jednak, że na telefonie nie możemy wciągnąć się w dość długą i dynamiczną rozgrywkę.Dan the Man jest tego najlepszym przykładem. Mamy tu do czynienia z platformową grą zręcznościową w klasycznej, dwuwymiarowej oprawie graficznej. Naszym zadaniem jest walka z tajemniczą organizacją, by odbić ukochaną.Głównym trybem gry jest właśnie klasyczna fabuła. Przemierzamy kolejne poziomy, eliminujemy przeciwników i walczymy z bossami. Mechanika gry czerpie z najlepszych cech gatunku - skaczemy, uderzamy lub korzystamy ze zdobytej broni. Sterowanie jest intuicyjne i dobrze zaprojektowane do obsługi dotykowej. Sam tryb fabularny to kilka godzin dobrej zabawy. Na dokładkę mamy jeszcze dodatkowe moduły w postaci zabawy wieloosobowej czy trybu survival.Gra jest dostępna za darmo. Mikropłatności mogą nieco ułatwić zabawę, ale nie są wymagane. Niecałe 14 zł to z kolei koszt pozbycia się reklam. To dość uczciwy układ.Minusy? Naprawdę bardzo trudno znaleźć słabe punkty tej produkcji. Przeciwnicy (poza bossami) mogliby stanowić nieco większe wyzwanie, ale to już szukanie dziury w całym.Dan the Man czerpie garściami najlepsze cechy klasycznych platformówek. To dopracowana i wciągająca gra. Polecam.