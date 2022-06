Google Chrome na iOS doczekał się fenomenalnej funkcji

Co za ulga.

Google Chrome uzupełni hasła w aplikacjach





Google Chrome zaczęło oferować posiadaczom urządzeń z systemem iOS nową, bardzo komfortową funkcję związaną z autouzupełnianiem haseł. Jeśli przechowujesz wszystkie swoje hasła w przeglądarce Chrome i logujesz się z urządzenia z iOS, to od teraz Google sam uzupełni wymagane hasła do logowania w aplikacjach na urządzeniach od Apple.Sytuacja dotyczy również tabletów firmy z Cupertino z zainstalowanym oprogramowaniem iPadOS.Opisywana nowość jest już od pewnego czasu dostępna na urządzeniach z Androidem jednak posiadacze sprzętów z iOS i iPadOS musieli poczekać na nią dłużej. Poza automatycznym uzupełnieniem hasła w aplikacjach, Google Chrome na iOS będzie również informował o potencjalnych naruszeniach oraz problemach związanych z bezpieczeństwem. Całość będzie działać niemal tak samo, jak w przypadku desktopowej wersji Chrome - na smartfonie lub tablecie amerykańska firma wyświetli stosowny monit oraz prośbę o zmianę hasła do konkretnego konta.