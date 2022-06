Paliwa Orlen tańsze o 30 groszy w aplikacji Vitay. Jak odebrać?

Obietnica zrealizowana.

Tańsze paliwo na stacjach Orlen z aplikacją Vitay

"Kryzys energetyczny i wojna za naszą wschodnią granicą powodują niestabilność na rynkach surowców i doprowadziły m.in. do wzrostu kosztów transportu oraz cen energii, z którymi mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskie. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych klientów, dlatego w ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, aby w tym wymagającym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze. Przygotowaliśmy letnią promocję, która pozwoli kierowcom taniej tankować na naszych stacjach. Wszystkie nasze procesy optymalizacyjne wspierane realnymi działaniami rządu powodują, że ceny paliw w Polsce od tygodni pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej i obecnie są niższe niż w Bułgarii czy Rumunii. Dokładamy starań, aby tak pozostało"

Pobierz aplikację Orlen Vitay i płać mniej za paliwo

Konto w programie Orlen Vitay można założyć nie tylko z poziomu apki, ale także poprzez przeglądarkę internetową pod adresem program.vitay.pl . Obecnie serwery są mocno przeciążone.

Dobre serce czy akcja marketingowa?

Tańsze paliwo na stacjach Orlen - kontrowersje

