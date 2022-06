Nowa aplikacja IKEA pozwoli Ci przemeblować mieszkanie w rozszerzonej rzeczywistości

IKEA znów wykorzystuje technologię AR.



Rozszerzona rzeczywistość to technologia, którą IKEA interesuje się nie od dziś. Firma posiada już bowiem aplikację IKEA Place, która dzięki AR pozwala zobaczyć, jak wybrane meble – stoły, sofy i nie tylko – wyglądałyby w Twoim mieszkaniu. Już wkrótce zadebiutuje jednak aplikacja IKEA Kreativ, o jeszcze większych możliwościach.



IKEA Kreativ, czyli nowa aplikacja AR od IKEA

IKEA Kreativ ma pozwalać na zeskanowanie z pomocą smartfonu wszystkich pokojów w mieszkaniu, by w rozszerzonej rzeczywistości móc usunąć z nich wszystkie lub wbrane meble. Następnie użytkownik będzie mógł wirtualnie umeblować te pomieszczenia z pomocą produktów IKEA. Nieźle, nieprawdaż?



Skanowanie w aplikacji ma odbywać się za pośrednictwem rozwiązania, które IKEA zwie Kreativ Scene Scanner. Na nowszych iPhone’ach skanowanie będzie dokonywane z pomocą systemu LiDAR. Urządzenia bez tego systemu także będą aplikację obsługiwać, jednakże IKEA zaznacza, że LiDAR gwarantuje najwyższy poziom szczegółowości.



