Microsoft odciął Rosję od systemów Windows 10 i 11 oraz... aktualizacji?

Gigant z Redmond realizuje zapowiedzi.

Rosjanie odcięci od Windowsa

Microsoft nie skomentował jeszcze doniesień

Jeszcze w marcu informowaliśmy o tym, że Microsoft wycofuje swoje produkty i usługi z Rosji . Wygląda na to, że aż do teraz musieliśmy czekać na wprowadzenie w życie najbardziej drastycznych sankcji. Rosyjski DTF przekazuje, że firma z Redmond odcięła właśnie mieszkańców Federacji Rosyjskiej od możliwości pobierania obrazów systemów Windows 10 i Windows 11 ze swoich serwerów. Co ciekawe, nie działają również aktualizacje.Użytkownicy z Rosji pragnący pobrać na swój komputer obrazy ISO Windows 11 lub Windows 10 z oficjalnej strony Microsoftu widzą komunikat o treści "404 - File or Directory not found".Blokada nie jest w 100 procentach skuteczna, bowiem wystarczy włączyć VPN i połączyć się z serwerem poprzez któryś z europejskich krajów i pobieranie stanie się możliwe. VPN to także jedyny sposób na omijanie przez Rosjan blokad nałożonych przez serwisy społecznościowe, m.in. Instagram.Jak się okazuje, dla wielu osób VPN to także jedyna metoda na otrzymywanie aktualizacji do wyżej wymienionych systemów.Zachowanie serwerów Microsoftu może być wynikiem sankcji, ale równie dobrze może być... usterką techniczną. Microsoft kilka tygodni temu zapewniał bowiem, że utrzyma wsparcie dla już sprzedanych usług. O ile zablokowanie opcji pobierania Windowsa ma sens, to kłopoty z aktualizacją oprogramowania wydają się raczej skutkiem ubocznym blokady.Źródło: DTF