Telegram Premium to liczne dodatkowe funkcje. Poznaliśmy cenę subskrypcji

Będziecie w stanie zapłacić?

Poznaliśmy cenę aboanmentu Telegram Premium

Źródło: Telegram

Poznaliśmy właśnie szczegóły subskrypcji Telegram Premium. Zaoferuje ona konsumentom szereg dodatkowych funkcji oraz usprawnień. Mogą oni liczyć na chociażby opcję dołączenia do pokaźniejszej liczby kanałów czy wysyłania plików ważących naprawdę sporo. Poza tym pojawią się specjalne naklejki, odznaki oraz reakcje na wiadomości. Ile to wszystko będzie kosztować?Wersja Premium popularnego komunikatora Telegram to temat, który poruszany jest od dosyć długiego czasu. Początkowo były to wyłącznie doniesienia, niedawno jednak pojawiło się oficjalne ogłoszenie nowości. Twórca platformy nie ukrywał wtedy, że subskrypcja to świetny sposób na pozyskiwanie pieniędzy wprost od samych użytkowników. Teraz udostępniono informacje na temat tego, co ten abonament będzie oferował.Zacznijmy od tak naprawdę najważniejszego elementu, czyli ceny. Okazuje się, że miesięczna opłata za dostęp do Telegram Premium wynosić będzie. Mówimy więc tutaj o niezbyt niskiej kwocie. Czy warto? To już musicie ocenić sami zerkając na oferowane benefity – ich szczegółowy opis znajdziecie poniżej.Przede wszystkim subskrybenci Premium otrzymają. Jest to więc niewątpliwie znaczący wzrost możliwości jeśli chodzi o transfer filmów czy plików dźwiękowych. Oczywiście darmowi użytkownicy będą mogli pobierać pliki tak dużych rozmiarów jeśli te zostaną im wysłane przez osoby opłacające abonament.Poza tym płacący konsumenci mogą liczyć na. Wszystko oczywiście z powodu nadania priorytetu takim osobom. Jeśli zaś chodzi inne limity, to wszystkie dotychczasowe zostały po prostu podwojone. Dzięki usłudze Premium, utworzyć do 20 folderów czatów z maksymalnie 200 czatami każdy, dodać czwarte konto do dowolnej aplikacji Telegram, przypiąć 10 czatów na głównej liście i zapisać do 10 ulubionych naklejek. Tyczy się to też pisania dwukrotnie dłuższej biografii, opcji dodaniado ulubionych czy rezerwacji 20 publicznych linków.Premium to także ekskluzywna. Jeśli więc ktoś wyśle nam wiadomość głosową, to bez problemu będziemy mogli skorzystać z tej opcji, by wyświetlona została transkrypcja. Pojawi się też opcja jej oceny, dzięki czemu zespół Telegram dowie się, co udoskonalić w przyszłych aktualizacjach.Warto też nastawić się nazarezerwowanych dla subskrybentów. Każda z nich wyposażona jest w pełnoekranową animację – obiecano też, że co miesiąc baza tego typu animowanych grafik będzie się regularnie poszerzać. To samo tyczy się dodatkowych reakcji na wiadomości, które zostaną zarezerwowane wyłącznie dla osób opłacających Premium.Co ciekawe, Premium to również, takie jak zmiana domyślnego folderu czatów, aby aplikacja zawsze otwierała się w niestandardowym folderze lub, powiedzmy, Nieprzeczytane zamiast Wszystkie czaty. Poza tym w sekcji prywatność pojawi się nowa opcja pozwalająca subskrybentom na automatycznie wyciszanie i archiwizowanie nowych czatów.Ciekawym dodatkiem są również, które będą widoczne m.in. na liście czatów. Oczywiście „darmowi” użytkownicy ujrzą tego typu animację u osób opłacających abonament. Wszyscywidoczną obok ich nazwy na liście czatów, w nagłówkach czatów i na listach członków w grupach. Abonenci mogą także liczyć na dodatkowe ikony aplikacji, które będą dosyć mocno się wyróżniać.Nie można rzecz jasna zapominać też o. Są one wyświetlane wyłącznie w dużych, publicznych kanałach – są minimalistyczne i raczej nieuciążliwe. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup abonamentu, to nawet i ich nie uświadczycie.Na ten moment to wszystkie funkcje Premium – z czasem oferta będzie się rzecz jasna rozrastać. Rzecz jasna. Warto też zaznaczyć, że przy okazji zapowiedzi subskrypcji ogłoszono również szereg standardowych nowości, które trafiły właśnie do wszystkich konsumentów. O jakich dokładnie mowa?Doczekaliśmy się. Dzięki temu administratorzy grup mogą w łatwiejszy sposób sprawdzać nowych członków przed podarowaniem im możliwości pisania na czacie. Jeśli więc ktoś otworzy grupę, to jego oczom ukaże się przycisk „Poproś o dołączenie do grupy” – wtedy też pojawią się na liście widocznej tylko dla administratorów.W górnej części czatu pojawią się teraz, które do tej pory były widoczne wyłącznie z poziomu profili, wyników wyszukiwania i listy czatów. Dzięki temu identyfikacja zweryfikowanych źródeł informacji będzie przebiegać jeszcze sprawniej.Kilka miesięcy temu doczekaliśmy się zapowiedzi ulepszonych botów – teraz trafiły one w końcu do stabilnej wersji komunikatora. Teraz twórcy mogą umieścić zdjęcie lub film w sekcji „Co może robić ten bot”, aby zaprezentować ich funkcje. Pozwoli to na uczynienie botów jeszcze bardziej popularnym narzędziem.Użytkownicy korzystający z Androida ucieszą się z wprowadzenia. Teraz można je przewijać, by zobaczyć cały czas bez wchodzenia w niego i oznaczania jako przeczytany. Poza tym pojawiły się zupełnie nowe przyciski akcji pozwalające na wyciszenie, przypięcie lub usunięcia czatu z poziomu jego podglądu.Usprawniono także. Teraz można włączać i wyłączać je osobno dla czatów z użytkownikami, grup i kanałów. Poza tym nowa aktualizacja aplikacji Telegram to także ponad 100 poprawek zarówno wersji mobilnej komunikatora, jak i tej desktopowej. Można będzie doświadczyć płynniejszych animacji, lepszej jakości dźwięku i obrazu.Stosowny update powinien być już dostępny do pobrania. Jeśli jeszcze go u siebie nie widzicie, to pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Telegram