Nowa funkcja w Windows 11 przyniosła niespodziewaną zmianę na lepsze

Jak widać mamy na co czekać.

Źródło: Windows LatestAktualizacja jest wprowadzana stopniowo w ramach kanałów beta i deweloperskiego w ramach programu Windows Insider. Niewykluczone, że karty w eksploratorze plików zostaną jeszcze lepiej zoptymalizowane do dnia ich oficjalnego debiutu jesienią tego roku. Microsoft pracuje nad nimi od 2017 roku, kiedy to ich nadejście miała zwiastować ostatecznie pogrzebana funkcja Windows Sets.Powiedzmy sobie otwarcie: to nie jest tzw. "game changer", ale zmniejszenie zużycia pamięci RAM to doskonałe wieści dla użytkowników starszych komputerów. To również coś, co może wpłynąć pozytywnie na wydłużenie czasu pracy na baterii niektórych laptopów. Znacie z resztą powiedzenie mówiące, że "ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka"? Trochę oszczędności tu, trochę tam i...Przypominam, ze wraz z kartami w Eksploratorze Plików w wersjach poglądowych Windows 11 pojawił się też nowy wygląd interfejsu panelu nawigacyjnego z lewej strony okna Eksploratora.Źródło: Windows LatestŹródło: Centrum Opinii, Windows Latest