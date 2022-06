EuroLinux 9 wydany. Jądro 5.14 i usprawniony interfejs graficzny

Open Core

Otwarte buildrooty i EuroLinux Gaia 3.0

Najnowsze wydanie systemu operacyjnego EuroLinux – polskiej alternatywy dla RHEL-a i CentOS-a - jest już dostępne w wersji produkcyjnej. Najważniejsze zmiany względem „ósemki” to nowe jądro 5.14, usprawnione domyślne polityki kryptograficzne, graficzny interfejs zarządzania przez panel webowy (Cockpit) oraz usprawnienia związane z chmurą, wirtualizacją i konteneryzacją. Wraz z „dziewiątką” pojawia się także nowe środowisko graficzne GNOME 40 (z nowoczesnym GTK 4). System zawiera również w standardzie moduły dodatkowe jak High Availability oraz Resilient Storage. Producent zapowiada, iż w najbliższym czasie udostępni również repozytoria NFV i RT.EuroLinux 9, tak samo jak wersja ósma, jest oferowany w modelu Open Core - czyli jest dostępny zarówno za darmo, jak i w ramach płatnej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym producenta. Klienci i społeczność otrzymują dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, w tej samej wersji oraz w tych samych repozytoriach. Jest to szczególnie ważna informacja dla użytkowników CentOS-a 8, dla którego stabilne wsparcie skończyło się wraz z końcem 2021 roku. EuroLinux zachowuje pełną zgodność z CentOS-em oraz RHEL-em.Warto wspomnieć, iż EuroLinux to obecnie jedyny dostępny na rynku system operacyjny dostarczający otwarte drzewa i korzenie budowania (ang. buildroot) dla architektur x86_64 oraz i686. Usprawnia to tworzenie oprogramowania przez deweloperów i zaawansowanych użytkowników.Wraz z EuroLinux 9 światło dzienne ujrzała nowa wersja narzędzia EuroLinux Gaia. Umożliwia ono kompilowanie systemu operacyjnego z plików źródłowych wewnątrz organizacji klienta.Obraz instalacyjny najnowszego wydania możecie pobrać bezpośrednio z naszych zasobów: EuroLinux 9 - pobierz