Okay? - trudne łamigłówki wciągają najbardziej (recenzja gry)

Tytuł wymagający sporo cierpliwości?

Okay? – minimalistyczna gra logiczna

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,00 zł-40,00 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Gra obsługiwana jednym palcem z zagadkami logicznymi opartymi na figurach geometrycznych. Brzmi banalnie? Tylko z pozoru. Okay? to tytuł, który potrafi przetestować naszą cierpliwość do granic możliwości - kiedy musimy powtarzać poziom dziesiątki razy.Mechanika gry jest bardzo prosta. Ustalamy siłę i kierunek, w jakim puścimy w ruch kółko. Żeby ukończyć poziom, musimy za jednym zamachem trafić wszystkie białe elementy. Każdy kolejny poziom podnosi poprzeczkę (pojawiają się ruchome przeszkody, zmieniane są właściwości odbijania itp.). Daje to sporo satysfakcji i zapobiega nudzie. Do naszej dyspozycji jest kilkaset poziomów.Gra jest w pełni darmowa, a reklamy wyświetla jedynie, gdy poprosimy o podpowiedź. Twórca zachęca jedynie do wpłat o dowolnej wysokości. To bardzo uczciwy układ.Minusy? Trudno się do czegokolwiek przyczepić. Ciemniejszy motyw graficzny wyglądałby według mnie lepiej.Okay? to nie lada gratka dla fanów gier logicznych. Zapewnia sporo dobrej zabawy i przyjemnego wycisku dla szarych komórek.