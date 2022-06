Pasek zadań w Windows 11 ma wyświetlać więcej dynamicznych treści

Microsoft planuje kolejne zmiany.

Informacje ze świata finansów na pasku zadań w Windows 11. | Źródło: Windows Latest

Windows 11 - jak zainstalować?

To nie wszystko. Podobno pojawił się też pomysł, by pasek zadań w Windows 11 wyświetlał powiadomienia o najświeższych i najgorętszych wiadomościach. Jak zatem widać, Microsoft pragnie, aby użytkownicy jego najnowszego systemu byli zawsze świadomi tego, co dzieje się wokół nich i co zmienia się w kwestii interesujących ich tematów.Co sądzisz o planowanych zmianach? Wiele osób uważa, że są one kompletnie niepotrzebne. Trzymam zatem kciuki za to, by Microsoft pozwolił wybrać, jakie informacje będą widoczne na pasku zadań.To, czy Twój komputer spełnia wymagania systemowe Windows 11, możesz sprawdzić z użyciem aplikacji PC Health Check . Jeśli je spełnia, a akurat korzystasz z Windows 10, aktualizacji dokonasz zupełnie za darmo. Możliwe, że Microsoft pozwala Ci dokonać aktualizacji z pomocą usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne