Czerwcowa aktualizacja Windows 11 udostępniona. KB5014697 z ważną nowością

Windows 11 KB5014697 - zmiany i nowości

Dosłownie chwilę temu opisywaliśmy nowości, jakie w Windows 10 przynosi czerwcowa aktualizacja systemu KB5014699, wydana w ramach cyklu Patch Tuesday. Spoiler: nie jest ich wiele. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że o ile większość czytelników serwisu Instalki.pl nadal korzysta z "dziesiątki", to spora część podjęła już decyzję o przesiadce na Windows 11. Dlatego właśnie w tym wpisie pod lupę weźmiemy Windows 11 KB5014697, czyli czerwcową aktualizację Windows 11.Windows 11 KB5014697 w przeciwieństwie do Windows 10 KB5014699 jest aktualizacją naprawdę sporą. Przynosi ona nie tylko usprawnienia jakościowe i poprawki błędów, ale też nowe funkcje, pośród których na pierwszy plan wysuwa się Windows Spotlight for Desktop.Microsoft wraz z KB5014697 wprowadza długo wyczekiwane Windows Spotlight w odniesieniu do tapet pulpitu. Do tej pory automatycznie zmieniające się obrazy z Microsoft Bing przewijały się wyłącznie na ekranie blokady. Co ważne, Spotlight ze wsparciem dla tapet 4K będzie domyślnie włączony, ale wyłącznie na nowych komputerach. Cel? Sprawdzenie tego, ile osób pozostanie przy tym trybie wyświetlania tapet. Ach, ta telemetria w Windowsie.Jak włączyć Windows Spotlight for Desktop w Windows 11? Przejdź do ustawień, a następnie opcji personalizacja i obrazu tła Pulpitu. Tam aktywujesz omawianą nowość.Windows 11 KB5014697 to również około 35 drobniejszych łatek, o których można poczytać więcej w tym miejscu . Pośród nich warto wymienić chociażby poprawienie prędkości kopiowania plików oraz wyeliminowanie błędu, przez który zmieniała się jasność ekranu po zmianie trybu wyświetlania obrazu.Szkoda, że firma Microsoft nie udostępnia już pełnych informacji o zmianach w swoich biuletynach dotyczących aktualizacji zbiorczych.Źródło: Microsoft, mat. własny