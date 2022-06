Czerwcowa aktualizacja Windows 10 już jest. Co zmienia KB5014699?

Jakościowe zmiany.



Drugi wtorek miesiąca już za nami, a to oznacza dwie rzeczy. Przede wszystkim, firma Microsoft udostępniła nowe aktualizacje w ramach cyklu Patch Tuesday dla systemów KB5014699 i KB5014697 widnieją już w Windows Update i każdy z Was może zdecydować się na ich instalację. Już niedługo w sieci pojawią się zapewne informacje o błędach i bugach w wyżej wymienionych poprawkach, ale zanim to nastąpi, skupmy się na tym, jakie zmiany przynoszą. W tym wpisie rzucimy okiem na Windows 10 KB5014699.



Czytaj także: Czerwcowa aktualizacja Windows 11 udostępniona. KB5014697 z ważną nowością



Windows 10 KB5014699 - zmiany i nowości

A więc czerwcowa aktualizacja zbiorcza Windows 10 KB5014699... nie przynosi żadnych znaczących zmian. Zamiast tego Microsoft postanowił na drobne poprawki błędów i nie powinno to nikogo dziwić. Przedstawiciele giganta z Redmond niemal na każdym kroku podkreślają, że najciekawsze nowinki trafią wyłącznie do Windows 11.



W Windows Update w obrębie Windows 10 czerwcowa aktualizacja figuruje jako:



"2022-06 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5014699)"



Drugi wtorek miesiąca już za nami, a to oznacza dwie rzeczy. Przede wszystkim, firma Microsoft udostępniła nowe aktualizacje w ramach cyklu Patch Tuesday dla systemów Windows 10 Windows 11 . Łatki o numerach odpowiedniowidnieją już w Windows Update i każdy z Was może zdecydować się na ich instalację. Już niedługo w sieci pojawią się zapewne informacje o błędach i bugach w wyżej wymienionych poprawkach, ale zanim to nastąpi, skupmy się na tym, jakie zmiany przynoszą. W tym wpisie rzucimy okiem naA więc czerwcowa aktualizacja zbiorcza Windows 10 KB5014699... nie przynosi żadnych znaczących zmian. Zamiast tego Microsoft postanowił na drobne poprawki błędów i nie powinno to nikogo dziwić. Przedstawiciele giganta z Redmond niemal na każdym kroku podkreślają, że najciekawsze nowinki trafią wyłącznie do Windows 11.W Windows Update w obrębie Windows 10 czerwcowa aktualizacja figuruje jako:

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Microsoft w KB5014699 naprawił m.in. usterkę uniemożliwiającą uruchamianie niektórych aplikacji, w tym Excela i Outlooka. Na części komputerów programy włączały się, ale ich działanie pozostawiało sporo do życzenia - przeważnie po prostu samoczynnie się wyłączały. Dotyczyło to apek korzystających z .NET Framework. Windows 10 Build 19044.1766 rozwiązał ten problem.



Naprawiono ponadto błąd, który powodował, że tryb Internet Explorer w Microsoft Edge nie działał poprawnie. Usprawniono również działanie drukarek i wyeliminowano bug uniemożliwiający BitLockerowi szyfrowanie.



Większość poprawek błędów jest skierowana do klientów korporacyjnych. Programiści Microsoftu naprawili m.in. problem powodujący, że uruchamianie procesu 32-bitowego przez AnyCPU. Naprawiono też inny błąd, w którym scenariusze dla Azure Desired State Configuration (DSC) nie działały tak, jak powinny.



Niestety, już teraz wiemy, że w Windows 10 Build 19044.1766 mogą wystąpić problemy z działaniem funkcji wycinek ekranu (Win + Shift + S). O kolejnych usterkach usłyszymy z pewnością niebawem.



Źródło: Microsoft, mat. własny