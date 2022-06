Mapy Google otrzymają nowy, naprawdę przydatny widżet

Aż dziwne, że taki widżet zapowiedziano dopiero teraz.

Jak wiadomo, Android pozwala personalizować ekran główny smartfonu, nie tylko zmieniając jego tapetę i motyw. Można dodać też bowiem do niego cały szereg widżetów z przeróżnych aplikacji. Moje ulubione widżety tooraz ten, który pokazuje dziennyNiektóre widżety oferowane przez aplikacje na Androidzie są bardzo przydatne, inne dużo mniej. W moim mniemaniu w tę drugą kategorię wpisuje się chociażby większość widżetów Map Google. To powiedziawszy, już wkrótce Mapy doczekają się widżetu, z którego zapewne zechce korzystać wielu użytkowników.W najnowszym wpisie na swoim blogu Google zapowiedziało, że Mapy Google na urządzeniach z systemem Android otrzymają. Dzięki niemu wybierając się do szkoły, pracy czy na zakupy, będziesz wiedział, czego spodziewać się na drogach.Co najlepsze, nowy widżet będzie pozwalał na przybliżanie i oddalanie widoku mapy bezpośrednio z jego poziomu. Nie będzie więc konieczne otwieranie aplikacji w celu uzyskania większej ilości szczegółów.

Nowy widżet, który na urządzeniach z Androidem otrzymają Mapy Google. | Źródło: Google

Google nie poinformowało, jakimi wymiarami nowy widżet Map będzie się cechował. Biorąc jednak pod uwagę jego zawartość, podejrzewam, że będzie on zajmował powierzchnię czterech kafelków na ekranie głównym (2 x 2). Podejrzewam też, że może on mocno wpływać na poziom baterii smartfonu, jako że zapewne będzie co chwilę się odświeżać.Gigant z Mountain View zapowiedział, że widżet Map Google przedstawiający natężenie ruchu zadebiutuje na Androidzie „w nadchodzących tygodniach”. Cóż, to bardzo szerokie ramy czasowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać, aż omówiona zapowiedź zostanie spełniona.Źródło: Google , fot. tyt. Canva