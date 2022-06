Paragon Hard Disk Manager za darmo, na zawsze. Oto, jak go otrzymać

Skorzystaj, warto.

Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary Limited Edition

Paragon Hard Disk Manager to kompleksowe oprogramowanie do ochrony oraz zarządzania danymi i przestrzenią dyskową na komputerach osobistych. Soft wyposażony w intuicyjny interfejs pozwala tworzyć kopie zapasowe, odzyskiwać dane, dzielić partycje i ułatwia partycjonowanie, migrację danych, defragmentację oraz dokładne czyszczenie nośników danych. Każdy z Was może odebrać teraz dożywotnią darmową licencję do tego płatnego narzędzia za darmo.Firma Paragon Technologies przygotowała promocję, w ramach której każdy chętny internauta może otrzymać dożywotnią licencję na Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary Limited Edition, zupełnie za darmo. Reguły promocji są bardzo czytelne: bezpłatnie dostaje się dożywotnią licencję na jeden komputer, tylko do użytku domowego, bez możliwości aktualizacji do nowszej wersji oraz z opcją ponownej instalacji i aktywacji.Co zrobić, aby otrzymać Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary Limited Edition za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres , a następnie kliknąć na napis "Get a key".