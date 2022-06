YouTube z funkcją, którą pokochają wszyscy twórcy

Ważna zmiana zadebiutowała na platformie.



YouTube ogłosił wprowadzenie istotnej nowości, która spodoba się przede wszystkim osobom nagrywającym filmy. Mowa tu o możliwości informowania o zmianach wprowadzonych do materiału już po jego opublikowaniu. Dzięki temu twórcy będą mogli dokonać poprawek (np. w tym co powiedzieli) bez potrzeby wstawiania klipu raz jeszcze. Na jakiej zasadzie działa nowa funkcja?



YouTube pozwoli wprowadzać poprawki do filmów

Nie da się ukryć, że twórcy nie mają ostatnio zbyt łatwego życia z polityką portalu YouTube. Ich treści są nagminnie demonetyzowane i muszą naprawdę się pilnować z tym, co wrzucają do internetu. Wszystko za sprawą automatycznej weryfikacji publikowanych filmów, które często otrzymują kategorię „dla dzieci” i przez to nie zarabiają – mimo że w teorii powinny. Jak się jednak okazuje, Google szykuje dla twórców naprawdę przydatną nowość. Ta – uwaga, zaskoczenie – może przypaść im do gustu.



Mowa tu o funkcji nazwanej „Poprawki” i tak naprawdę jest ona tworzona po to, by nieco ułatwić proces twórczy. Przykładowo – jeśli YouTuber nie zauważy podczas edycji np. błędu merytorycznego lub związanego z dźwiękiem/obrazem, to może skorzystać z nowego narzędzia. Pozwala ono na dodanie adnotacji do konkretnego fragmentu, która wyświetli się widzowi w prawym górnym roku odtwarzacza. Tam trafią wszystkie znaczniki wskazane przez twórcę.