To już dziś. Nastąpił koniec wsparcia dla Internet Explorera

Nastąpił kres pewnego rozdziału.

Internet Explorer 11 znika z radaru

Źródło: Microsoft

Informujemy, że aplikacja Internet Explorer (IE) 11 przestanie być obsługiwana w niektórych systemach operacyjnych od 15 czerwca 2022 roku. Zachęcamy klientów do przejścia na Microsoft Edge z trybem IE. Tryb IE umożliwia wsteczną kompatybilność i będzie wspierany co najmniej do 2029 roku. Dodatkowo, Microsoft poinformuje o tym na rok przed wycofaniem trybu IE.

Mamy właśnie do czynienia z dosyć historycznym dniem, bowiem to właśnie 15 czerwca zakończyło się oficjalne wsparcie przeglądarki Internet Explorer dla systemu Windows 10. Usługa więc już nigdy nie otrzyma jakiejkolwiek aktualizacji czy łatki poprawiającej kwestie bezpieczeństwa. Mówimy więc o faktycznej „śmierci” kultowej usługi. Tęsknić raczej nie będziemy.Nie da się ukryć, że Internet Explorer to przeglądarka, która przyczyniła się do tego, jak wygląda dziś surfowanie po sieci. Przez wiele lat miała ona najwięcej udziału na rynku, a potem użytkownicy korzystali z niej wyłącznie w celu… pobrania innego tego typu programu. Nic jednak nie trwa wiecznie i wszystko wskazuje na to, iż Microsoft właśnie ostatecznie pogrzebał swój niezbyt udany projekt.Już od pewnego czasu dostępny jest harmonogram procesu wyłączania wsparcia dla usługi. Internet Explorer 11 jest na ten moment używany wyłącznie przez garstkę standardowych konsumentów, więc jego „śmierć” ma dla wielu wyłącznie wymiar symboliczny. Dokładnie dzisiaj –– mamy do czynienia z oficjalnym przejściem na emeryturę desktopowej wersji przeglądarki, która była dostępna na urządzeniach z systemem Windows 10.Microsoft ma zająć się niedługo aktualizacją usuwającą fabrycznie instalowaną przeglądarkę i rzecz jasna jeszcze bardziej promować Edge. Mowa tu o nowych komunikatach, które będą wyświetlane po uruchomieniu programu Internet Explorer 11. Co jednak ciekawe – nie ma to być aż tak nachalne, chyba koncern zdaje sobie sprawę z tego, jak mało osób korzysta z kultowej usługi. Okej, ale co z jej kilkoma zwolennikami?Cóż – nadal mogą oni przeglądać sieć za pomocą Internet Explorer 11, lecz muszą przygotować się na pewne niebezpieczeństwa z tym związane. Przede wszystkim przeglądarka stanie się teraz jeszcze bardziej podatna na ataki hakerów i złośliwe oprogramowanie – wszystko ze względu na koniec dostarczania łatek bezpieczeństwa. Dlatego też lepszym rozwiązaniem będzie przesiadka na Microsoft Edge , gdzie dostępny jest specjalny tryb IE – ten będzie wspierany do 2029 roku.Jak możemy wyczytać z opublikowanej informacji Warto też wspomnieć o rozszerzonym wsparciu dla przeglądarki. Dostęp do niego mają organizacje korzystające z Windows Server 2022 i one nadal mogą liczyć na stosowne aktualizacje oprogramowania. Microsoft jednak już nie raz zachęcał firmy do stopniowej przesiadki na Edge.Będziecie tęsknić za Internet Explorerem?Źródło: Microsoft