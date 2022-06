WhatsApp w końcu pozwala przenieść dane aplikacji z Androida na iOS

Doczekaliśmy się.

Potrzebna funkcja zadebiutowała

WhatsApp – jak przenieść dane z Androida na iOS?

Stało się, funkcja długo wyczekiwana przez użytkowników nareszcie została we WhatsAppie udostępniona. Aplikacja pozwala już przenieść dane aplikacji z urządzenia z Androidem na urządzenie z systemem iOS. Dzięki temu w przypadku jej użytkowników migracja na smartfony od Apple będzie od teraz znacznie przyjemniejsza.W zeszłym roku we WhatsAppie pojawiła się możliwość przeniesienia swoich danych z iOS na Androida, ale nie w drugą stronę. Zatem, na opcję migracji danych z Androida na iOS trzeba było kilka ładnych miesięcy poczekać.Osoby korzystające z WhatsAppa na Androidzie mogą przenieść na iPhone’a informacje o swoim koncie w aplikacji, zdjęcie profilowe, czaty indywidualne, czaty grupowe, historię czatów, media oraz ustawienia. Niestety, funkcja ma swoje ograniczenia. Nie pozwala ona bowiem chociażby na transfer historii połączeń.Najważniejsze jest to, że podczas procesu migracji dane są zaszyfrowane z pomocą szyfrowania end-to-end. Oznacza to, że nikt z Meta czy WhatsAppa nie może tych danych podejrzeć, nawet sam Mark Zuckerberg.Transfer danych aplikacji WhatsApp z urządzenia z Androidem na iOS odbywa się przy pomocy aplikacji Move to iOS . W trakcie transferu obydwa urządzenia muszą być podłączone do zasilania i do tej samej sieci Wi-Fi, a iPhone musi być nowy lub zresetowany do ustawień fabrycznych. Sam proces przenoszenia danych wygląda następująco:Otwórz aplikację Move to iOS na urządzeniu z Androidem i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.Wprowadź na telefonie z Androidem kod, który pojawił się na ekranie iPhone’a.Kliknij Kontynuuj.Wybierz WhatsApp na ekranie Przenoszenie danych.Kliknij Rozpocznij na telefonie z Androidem i poczekaj, aż WhatsApp przygotuje dane do eksportu. Następnie WhatsApp wyloguje Cię na telefonie z Androidem.Kliknij Dalej, by powrócić do aplikacji Move to iOS.Kliknij Kontynuuj, by rozpocząć proces przenoszenia danych i poczekaj, aż aplikacja potwierdzi, że został zakończony.Zainstaluj aplikację WhatsApp na iPhonie i zaloguj się do niej tym samym numerem telefonu, który był używany na Androidzie.Gdy pojawi się komunikat, kliknij Rozpocznij i poczekaj na zakończenie procesu.Aby można było dokonać transferu danych WhatsAppa z Androida na iOS, aplikacja musi być zainstalowana na urządzeniu z systemem Android Lollipop, SDK 21 lub nowszym albo Android 5 lub nowszym oraz na urządzeniu z systemem iOS 15.5 lub nowszym. Sam WhatsApp musi być zaktualizowany co najmniej do wersji 2.22.10.70 na iOS i 2.22.7.74 na Androidzie.Źródło: WhatsApp, fot. tyt. Unsplash/Adem AY