Photoshop otrzyma darmową webową wersję. Testy już trwają

Myślałam, że piekło zamarznie zanim coś takiego się stanie, ale wygląda na to, że się myliłam. Jak się okazuje, Adobe planuje wydanie darmowej, webowej wersji swojego słynnego programu do obróbki grafiki – Photoshopa. Podobno ta wersja jest już testowana z udziałem użytkowników w Kanadzie, ale z czasem ma ona zostać udostępniona szerszemu gronu odbiorców. Photoshop to program, o którym słyszał chyba każdy. To w nim podrasowywane są zdjęcia celebrytów i to w nim wielu artystów tworzy swoje dzieła. Jego możliwości są naprawdę ogromne, ale to niestety idzie w parze z jego wysoką ceną. Użytkownicy indywidualni muszą płacić za korzystanie z Photoshopa minimum 10 euro miesięcznie. To powiedziawszy, nie brakuje osób, które pobierają program z pirackich stron – zmodyfikowany tak – by działał za darmo, nielegalnie obchodząc konieczność płacenia za usługę.Wysoka cena Photoshopa to rzecz jasna coś, co przysparza użytkowników darmowym programom i usługom do edycji zdjęć, między innymi tym działającym w przeglądarce – takim jak Canva, GIMP, Pixlr czy Photopea. Nic zatem dziwnego, że w końcu i Adobe wzięło się za stworzenie webowej, darmowej wersji Photoshopa.Jak można się domyślić, darmowy, webowy Photoshop nie oferuje aż tylu funkcji i możliwości co płatna aplikacja. Z jego pomocą można wykonać jednak najpotrzebniejsze działania. Użytkownicy z Kanady donoszą, że usługa umożliwia używanie skrótów klawiaturowych, przycinanie zdjęć, przełączanie się między warstwami, tworzenie masek, a nawet korzystanie z pędzla korygującego.Jak widać, webowy Photoshop posiada wiele ograniczeń, ale dzięki temu powinien być przystępniejszy dla nowych użytkowników. Desktopowa wersja usługi może po prostu przytłaczać natłokiem funkcji.Istnieje szansa, że możliwości webowego Photoshopa zostaną nieco poszerzone, zanim ten zadebiutuje poza Kanadą. A kiedy to ma nastąpić? Na razie nie wiadomo. Musimy po prostu cierpliwie czekać na oficjalne wieści w tej sprawie.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva