Firefox będzie od teraz domyślnie chronił Twoje ciasteczka

Mozilla dokonała ważnej zmiany.

Na początku ubiegłego roku Mozilla wprowadziła do swojej przeglądarki opcjonalną funkcję o nazwie Total Cookie Protection, dzięki której prywatność użytkowników jest lepiej chroniona. Kilka miesięcy później firma sprawiła, że funkcja ta jest domyślnie aktywna w trybie prywatnym. Z kolei od teraz Total Cookie Protection będzie działać domyślnie i w zwykłym trybie przeglądania. Mozilla już wdraża tę zmianę na komputerach z systemami Windows i macOS.Total Cookie Protection, czyli Pełna Ochrona Ciasteczek sprawia, że każda otrzymana witryna otrzymuje w Firefoxie własny „słoik” na pliki cookies (ang. cookie jar), co uniemożliwia skryptom z jednych witryn na odczytywanie ciasteczek z innych. Ale co jeśli jakieś ciasteczka są potrzebne nie do śledzenia, ale do prawidłowego działania stron ze sobą powiązanych? Bez obaw, Mozilla zdaje sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mają miejsce.Pełna Ochrona Ciasteczek wyjątkowo pozwala na odczytywanie pewnym serwisom ciasteczek z innych witryn, gdy te są potrzebne w celach innych niż związanych ze śledzeniem. Mowa na przykład o ciasteczkach wykorzystywanych przez popularnych zewnętrznych dostawców systemów logowania. Takie wyjątki pozwalają na silną ochronę prywatności bez wpływu na wygodę przeglądania.

Grafika obrazująca działanie funkcji Total Cookie Protection. | Źródło: Mozilla

Rozwiązanie rozwijane latami

„Całkowita Ochrona Ciasteczek to zwieńczenie lat pracy nad walką z katastrofą w kwestii przydatności, która wynika z internetowych narzędzi śledzących. Po raz pierwszy zaczęliśmy blokować śledzenie w 2015 roku, wraz z wydaniem funkcji Ochrony przed śledzeniem, którą ludzie mogli włączyć, przechodząc do trybu prywatnego. Zdawaliśmy sobie wtedy sprawę z tego, że twórcy przeglądarek nie mogą po prostu siedzieć i pozwalać na to, aby użytkownicy byli wykorzystywani.”

„W 2018 roku wprowadziliśmy Wzmocnioną ochronę przed śledzeniem i włączyliśmy ją domyślnie dla wszystkich użytkowników Firefoxa w 2019 roku, co odzwierciedliło nasze zaangażowanie w to, by aktywnie chronić użytkowników, zamiast oczekiwać, że będą chronić się sami.”

„Dzisiejsze wydanie Pełnej Ochrony Ciasteczek jest wynikiem eksperymentów i testów funkcji, najpierw w oknach ETP Strict Mode i trybu prywatnego, a następnie w Firefox Focus na początku tego roku. Teraz sprawiamy, że będzie to domyślnie włączona funkcja u wszystkich użytkowników Firefoxa na całym świecie.”

Jak wspomniałam, funkcja Pełnej Ochrony Ciasteczek przebyła długą drogę, zanim stała się funkcją domyślnie włączoną w przeglądarce Firefox. W końcu się to jednak dokonało, co sprawia, że Firefox może być teraz przeglądarką najlepiej chroniącą prywatność użytkowników., informuje Mozilla.Jako że funkcja Pełnej Ochrony Ciasteczek jest już w Firefoxie na desktopach aktywna domyślnie, nie musisz jej w żaden sposób włączać. Na urządzeniach mobilnych z dobrodziejstw tego rozwiązania skorzystasz w przeglądarce Firefox Focus.Rzecz jasna, przeglądarkę Firefox pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Mozilla