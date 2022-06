Thunderbird nareszcie trafi na Androida

Wspaniała wiadomość.

Thunderbird dla systemu Androida

Mozilla Thunderbird na Androida? Proszę bardzo. Jeżeli brakowało Wam ubóstwianego przez wielu zaawansowanych użytkowników klienta poczty w wydaniu na urządzenia mobilne, to miło mi poinformować, że wkrótce się na nich pojawi. Po latach rozmów pomiędzy przedstawicielami mozilla i projektu K-9 Mail udało się wypracować kompromis, na mocy którego ulepszona wersja otwartoźródłowego klienta K-9 Mail z funkcjami znanymi z Thunderbird trafi na smartfony i tablety.W poście na blogu Thunderbird czytamy, że niebawemzostanie przekształcony w Thunderbirda w wydaniu na urządzenia mobilne z systemem Android. Zanim to się stanie, K-9 otrzyma mnóstwo poprawek, które zbliżą aplikację od strony funkcjonalnej właśnie do Thunderbirda. Wiemy już na pewno, że nazwa K-9 Mail będzie porzucona.Nowy klient poczty otrzyma system tworzenia konta znany z Thunderbirda, wraz z opcjami autokonfiguracji, ulepszone zarządzanie folderami, wsparcie dla filtrowania wiadomości oraz pełną synchronizację pomiędzy mobilnym a desktopowym Thunderbirdem.