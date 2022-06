Ależ informacja! Adobe Lightroom od teraz z obróbką wideo

Rewolucja w świecie wideo.

Lightroom od teraz z obróbką wideo

Lightroom od teraz wspiera wideo. Tak po prostu! Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy program do edycji obrazu wraz z czerwcową aktualizacją otrzymał możliwość obróbki graficznej filmów. To doskonała wiadomość dla każdego profesjonalisty i amatora, który chce tchnąć więcej życia w swoje nagrania i w prosty sposób dopracować ich stronę wizualną. Co ważne: ustawienia edycji można z łatwością przenosić pomiędzy zdjęciami i filmami.Program Adobe Lightroom w wydaniach na systemy Windows i mac OS, a także Androida i iOS pozwala od najnowszej aktualizacji na edycję wideo. Użytkownik może zastosować na materiałach dowolne ustawienia wstępnych, w tym ustawienia Premium i zalecana ustawienia wstępne oparte na sztucznej inteligencji Lightroom. Lubiane narzędzie zyskało też funkcję podstawowego przycinania początku i końca każdego klipu. Co ważne