Kalendarz Google z ważną nowością. Zapraszanie do wydarzeń będzie łatwiejsze

Ulepszone zaproszenia nadchodzą do Kalendarza Google

Kalendarz Google wzbogacił się o dosyć przydatną funkcjonalność, która powinna przypaść do gustu wielu użytkownikom. Mowa tu o przeprojektowaniu wyglądu zaproszeń na wydarzenia przychodzących na skrzynkę pocztową. Dzięki temu interakcja z tego typu przypomnieniami będzie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim zaoszczędzi nieco czasu. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dosyć dynamicznym rozwojem aplikacji od giganta z Mountain View. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o kilku interesujących usprawnieniach w Dokumentach Google . Nowości zawędrowały też do Dysku , który teraz umożliwia łatwiejsze kopiowanie i wklejanie przeróżnych treści. Teraz przyszedł czas na zajęcie się kolejnym programem.Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami Kalendarza Google , to z pewnością kojarzycie wiadomości e-mail informujące o otrzymaniu zaproszenia na wydarzenie lub spotkanie przeprowadzane za pośrednictwem platformy Meet. To najczęściej z poziomu tych wiadomości internauci decydują się na skorzystanie z oferty, gdyż jest to po prostu szybsze i prostsze niż uruchamianie Kalendarza. Niestety – interfejs tych maili był do tej pory nieco przestarzały oraz niezbyt intuicyjny.Google właśnie ogłosiło zmiany w tym temacie. Już niedługo wszyscy konsumenci powinni ujrzeć. Zostanie on podzielony na dwie kolumny, z których jedna oferować będzie informacje na temat samego wydarzenia (opis, data, zaproszone osoby), a druga szereg możliwości jeśli chodzi o zareagowanie na nie (przycisk dołączenia, numery telefonów).Niewątpliwie świetną zmianą jest zadbanie o to, by przyciski akcji stały się o wiele bardziej widoczne. Dołączyć do spotkania można było bowiem wyłącznie za pośrednictwem długiego linku – zielony przycisk jest nie tylko o wiele bardziej widoczny, ale także bardziej estetyczny. Warto też wspomnieć, że jeśli cokolwiek w zaplanowanym wydarzeniu ulegnie zmianie, to Google wyśle wiadomości informujące o szczegółach tych zmian. Dzięki temu nic nie powinno umknąć osobie zaproszonej.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Opisana nowość powinna pojawić się u wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Google