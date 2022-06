Bolt: zrób sobie zdjęcie albo nie pojedziesz. Rusza nowy proces weryfikacji

Nowa metoda weryfikacji kierowców.

Weryfikacja kierowcy w Bolt

"Wdrażana aktualnie przez nas funkcja weryfikacji kierowców w czasie rzeczywistym to kolejny krok Bollt w uczynieniu przejazdów za pośrednictwem naszej aplikacji jeszcze bardziej komfortowymi i bezpiecznymi. Bezpieczeństwo użytkowników aplikacji Bolt to dla nas priorytet i dlatego na bieżąco ewaluujemy wprowadzane rozwiązania, procesy i usprawnienia technologiczne"

Istnieje cała masa przeróżnych patologii, z którymi zmagają się użytkownicy aplikacji przewozowych, takich jak między innymi Free NOW Bolt . Firmy te regularnie podejmują różnego rodzaju działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i poprawę standardów obsługi. Bolt pochwalił się właśnie, że wprowadził rozwiązanie do weryfikacji kierowców w czasie rzeczywistym.Nowa funkcja Bolt ma wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji, aby potwierdzić, że dany pojazd jest faktycznie prowadzony przez kierowcę zarejestrowanego w aplikacji. Użytkownicy apek przewozowych czasami skarżą się, że przyjeżdża po nich innych samochód lub inny kierowca, niż sugeruje to aplikacja.Rozwiązanie wdrażanie przez Bolta ma nie tylko zniechęcić do podszywania się pod innego kierowcę, ale też zupełnie ukrócić takie praktyki. Czasami zdarza się, że na jednym koncie jeździ kilka różnych osób, niezweryfikowanych i nie posiadających odpowiednich uprawnień, które od jakiegoś czasu kierowcy posiadać powinni. Jak to wygląda w praktyce?Kierowcy będą proszeni o zrobienie sobie zdjęcia, które zostanie porównane z tym z prawa jazdy, oczywiście przez sztuczną inteligencję. Dopiero po pomyślnej autoryzacji narzędzie pozwoli kierowcy korzystać z aplikacji Bolt. Jeśli automatyczna autoryzacja nie powiedzie się, weryfikacją kierowcy zajmie się członek specjalnego zespołu. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, konto kierowcy zostaje zablokowane.- mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce.Przedstawiciele Bolt przy okazji przypomnieli, że Bolt jako pierwsza platforma w Polsce wprowadził obowiązkowe szkolenia dla kierowców z zasad obowiązujących podczas przejazdów. Szkolenia takie prowadzone są w pięciu językach.Źródło: Bolt