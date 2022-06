Irytujący błąd w Android Auto. Oto, jak go obejść

Winna aktualizacja Map Google.

Android Auto to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkały kierowców korzystających z w miarę nowoczesnych samochodów. Możliwość wyświetlania interfejsu i niektórych aplikacji ze smartfona wprost na systemie multimedialnym auta to ogromna wygoda. W lubianej usłudze Google, z resztą jak w każdej innej, zdarzają się błędy. Ten występujący od niedawna jest szalenie irytujący i dotyczy prezentowania interfejsu Map Google Android Auto w trybie ciemnym bez względu na porę dnia. Bezpośrednim winowajcą nie jest jednak system AA.Najnowsza aktualizacja Map Google zepsuła automatyczny tryb ciemny w Android Auto. Mapa podczas nawigacji blokuje się w trybie ciemnym nawet w biały dzień. Funkcja ta działała bez najmniejszego zarzutu do momentu wprowadzenia ostatnich poprawek.Teoretycznie Mapy Google powinny być w stanie automatycznie przełączać się między trybami w oparciu o szereg różnych czynników. Jeśli korzystasz z Map Google na Android Auto, aplikacja otrzyma informacje na przykład o trybie działania reflektorów. Jeśli je włączysz, co zwykle zrobisz w nocy, Mapy Google automatycznie przełączą się na tryb ciemny, aby zmniejszyć zmęczenie oczu w kabinie. Teraz bez względu na wszystko apki zachowują się, jakby dookoła zawsze panowały ciemności.Problem wydaje się być powszechny, a wielu użytkowników opisuje go na forach Google. Winowajcą okazuje się najnowsza aktualizacja Google Maps 11.33.1.Najlepiej go uniknąć, nie aktualizując Map Google do wydania 11.33.1. Jeżeli łatka trafiła już na Twój smartfon, masz na szczęście wyjście z sytuacji. Możesz odinstalować wszystkie aktualizacje aplikacji, a następnie sięgnąć po najnowszy plik APK Map Google, inny od 11.33.1. Zrobisz to z poziomu menu Ustawienia -> Aplikacje -> Mapy Google. Tam z poziomu informacji o aplikacji odinstalujesz aktualizacje.Powodzenia.Nie wiadomo, kiedy Google udostępnić poprawkę. Wiemy natomiast, że programiści firmy z Mountain View są już świadomi występowania usterki i szukają jej przyczyny.Źródło: mat. własny, Google