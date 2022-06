Bezpłatny pakiet biurowy LibreOffice 7.3.4 już jest. To alternatywa dla Office

Sprawdź, co potrafi.

LibreOffice 7.3.4 udostępniony

LibreOffice 7.3.4 - pobierz za darmo

Alternatywy dla Microsoft Office istnieją i jest ich co najmniej kilka. Dziś nieco uwagi poświęcimy jednej z najpopularniejszych i przez wielu uznawanych za najlepszą. W sieci ukazało się właśnie nowe wydanie LibreOffice 7.3.4. Twórcy twierdzą, że oferuje on najwyższy poziom kompatybilności z największą liczbą przeróżnych formatów, z formatami MS Office na czele - docx, xlsx i pptx.W ostatecznym wydaniu LibreOffice 7.3.4 poprawiono ponad 80 błędów i innych drobnych problemów jakościowych, z którymi zmagała się społeczność korzystająca z wersji testowych. To obecnie polecane wydanie, na które przesiąść się powinni wszyscy użytkownicy LibreOffice 7.2, zbliżające się do końca okresu wsparcia.Pośród bardziej znaczących usprawnień wymienić należy wyeliminowanie buga sprawiającego niepoprawny zapis plików avi w prezentacjach pptx, czy też rozwiązanie problemów związanych z niepoprawnych zapisem niektórych elementów w plikach zapisywanych w formacie docx.Pełną listę zmian prześledzicie zerkając na bugi eliminowane w LibreOffice 7.3.4 RC1 Darmowy pakiet biurowy LibreOffice w wersji 7.3.4 trafił już do bazy oprogramowania serwisu Instalki.pl. LibreOffice za darmo na Windows, Linux i mac OS to ciekawa alternatywa dla MS Office. Aby ją pobrać, skorzystaj z poniższych odnośników, zależnie od posiadanej przez Ciebie platformy.Przypominamy, że LibreOffice od wersji 7.3 wymaga systemu Windows 7 lub nowszego.Źródło: LibreOffice