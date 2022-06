Telegram Premium oficjalnie zapowiedziany. Miesięczna opłata w zamian za…?

Kontrowersyjna nowość nadchodzi do popularnego komunikatora.

Już niedługo zadebiutuje Telegram Premium

Wiele osób prosiło nas o jeszcze większe podniesienie obecnych limitów, dlatego szukaliśmy sposobów, aby pozwolić Wam wyjść poza to, co już jest szalone. Problem polega na tym, że gdybyśmy mieli znieść wszystkie limity dla wszystkich, nasze koszty serwera i ruchu stałyby się nie do opanowania, więc impreza niestety skończyłaby się dla wszystkich. Po przemyśleniu sprawy doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem, aby pozwolić naszym najbardziej wymagającym fanom na więcej przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych funkcji za darmo, jest uczynienie tych zwiększonych limitów opcją płatną. Dlatego w tym miesiącu wprowadzimy Telegram Premium, plan abonamentowy, który pozwoli każdemu uzyskać dodatkowe funkcje, prędkość i zasoby. Pozwoli on także użytkownikom wspierać Telegram i dołączyć do klubu, który jako pierwszy otrzymuje nowe funkcje.

Jeszcze w tym miesiącu komunikator Telegram wzbogaci się o specjalną subskrypcję Premium, która zaoferuje użytkownikom szereg interesujących rozwiązań oraz podniesie nieco dotychczasowe limity dotyczące np. rozmiaru przesyłanych plików. Osoby niedecydujące się na abonament mają w większości przypadków nawet nie zauważyć zaimplementowanych ograniczeń. Jak to dokładnie będzie wyglądać?Ostatnio mamy do czynienia z małą posuchą jeśli chodzi o „telegramowe” nowości. Ostatnia aktualizacja zawartości została wprowadzona w połowie kwietnia bieżącego roku, więc mówimy tu o dwóch miesiącach bez powiewu świeżości. Wszystko jednak wskazuje na to, że już niedługo cisza zostanie przerwana – potwierdził to post opublikowany przez twórcę platformy. Nie wszyscy będą jednak zadowoleni.Pavel Durov poinformował na swoim oficjalnym kanale , że jeszcze w czerwcu pojawi się możliwość wykupienia specjalnej subskrypcji Premium. Ma ona oferować kilka ciekawych funkcjonalności, lecz co najważniejsze – w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na doświadczenia płynące z użytkowania darmowej wersji komunikatora Telegram. Co więcej, będą oni mogli nawet bezpłatnie skorzystać z tych nadchodzących opcji.Mowa tu chociażby oczy używania płatnych reakcji na wiadomości, jeśli jakiś użytkownik Premium już ją wykorzystał. Szczegóły subskrypcji nie zostały jednak jeszcze podane, lecz wszystko wskazuje na to, iż to właśnie podwyższone limity mają być kluczowym rozwiązaniem. Rzecz jasna tego typu abonament nie będzie dla wszystkich i z jego obecności ucieszą się głównie tzw. „superużytkownicy”.Dlaczego jednak Telegram po prostu nie udostępni tego typu funkcji wszystkich konsumentom? Pavel Durov twierdzi, że tego typu platformy powinny być sponsorowane nie przez reklamodawców, ale właśnie bezpośrednio przez korzystających z nich konsumentów. Opłaty za utrzymanie serwerów i hosting i tak są bardzo duże – twórca komunikatora nie ukrywa, że darmowe zniesienie limitów na rozmiar przesyłanych plików wiązałoby się z niewypłacalnością samej usługi. Szybko więc doczekalibyśmy się jej końca.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Dobrą wiadomością jest więc to, że. Nie podano jednak na razie listy opcji premium oraz kwoty, jaką przyjdzie zapłacić za dostęp do nich. O tym powinniśmy przekonać się już w przeciągu kilku najbliższych dni. Należy więc uzbroić się w cierpliwość – jeśli pojawi się kolejne informacje, to nie omieszkamy Was o nich poinformować.Źródło: Telegram