Dysk i Dokumenty Google ułatwią udostępnianie plików. To świetna zmiana

Wszystko za sprawą odświeżonego interfejsu.

Ulepszony interfejs udostępniania plików już w Dysku Google

Stary interfejs po lewej stronie, nowy interfejs po prawej stronie | Źródło: 9to5google

Google postanowił nieco odmienić sposób udostępniania plików w kilku swoich usługach – mowa tu rzecz jasna o Dysku oraz Dokumentach. Wygląda na to, że interfejs użytkownika uległ lekkiej przebudowie i stał się znacznie bardziej skondensowany oraz bardziej intuicyjny. Dostęp do niego zostanie udostępniony wszystkim w przeciągu kilku najbliższych tygodni.Nie da się ukryć, że proces udostępniania dokumentów, zdjęć czy filmów powinien odbywać się bez jakichkolwiek problemów. Do tego niezbędny jest rzecz jasna przemyślany interfejs, który będzie wyróżniał te najważniejsze funkcje i nie ukrywał ich na siłę. Chyba właśnie takie podejście można zauważyć właśnie u giganta z Moutain View.Redakcja portalu 9to5google poinformowała o nowości dostrzeżonej w Dokumentach oraz Dysku Google . Odświeżonej wersji doczekał się bowiem interfejs udostępniania plików, który zdaje się być znacznie prostszy niż ten poprzedni. Zresztą – spójrzcie na poniższe zrzuty ekranu i z pewnością od razu zauważycie różnicę.Panel udostępniania już wkrótce będzie prostszy i podzielony na zaledwie trzy sekcje. Na samej górze dostrzec możnai grup z dostępem do konkretnego pliku. Poniżej znajdziemy listę osób posiadających już np. możliwość edycji czy komentowania danego dokumentu. Tam też (jako właściciel) zmienimy uprawnienia poszczególnym internautom.Poniżej natomiast ujrzymy zakładkę poświęconą „ogólnemu dostępowi”, gdzie. Jeśli więc chcemy, by plik stał się „publiczny”, to bez problemu możemy to zrobić w tym miejscu. Jest to największa zmiana, gdyż do tej pory funkcja ta była skondensowana z opcją „skopiuj link”, co mogło być konfundujące i tylko dodawało niepotrzebnego zamieszania.Jeśli teraz wybierzemy zakres uprawnień dla użytkowników i grup, to wystarczy kliknąć wyróżniony (wcześniej nie był on tak widoczny)i… gotowe! Mówimy więc o naprawdę usprawnionym procesie, który powinien ułatwić życie wielu osobom. Na razie nie wszyscy mają do niego dostęp, lecz niedługo powinno się to zmienić. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google