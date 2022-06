Windows 11 Build 25136 ze zmianą, na którą czekano 5 lat

W końcu.

Windows 11 Build 25136 - inne nowości

Nad kartami Microsoft pracował od 2017 roku!

Jak zainstalować Windows 11 Build 25136?

Źródło: Windows LatestJeśli nie możesz się doczekać, aż karty pojawią się na Twoim komputerze, możesz wypróbować aplikację o nazwie Files, która jest alternatywą dla eksploratora plików z zupełnie nowym wyglądem, motywami, podwójnym panelem, kartami i nie tylko. Znajdziesz ją w Microsoft Store.Wprawne oko szybko dostrzeże zmodernizowany lewy pasek eksploratora plików, który pokazywaliśmy w jednym z wcześniejszych przecieków. W panelu nawigacyjnym wprowadzono również kilka innych zmian. Foldery Windows, które są już widoczne w innych elementach nawigacji, nie są już wyświetlane w obszarze Ten komputer. Poprawia to nieco przejrzystość interfejsu.Źródło: Windows LatestNa pasku zadań zagościły też dynamiczne widżety - zauważycie to m.in. na widżecie pogodowym oraz informacyjnym.Choć karty w eksploratorze plików wydają się drobną, wręcz kosmetyczną zmianą, programiści giganta z Redmond pracują nad funkcją jeszcze od... 2017 roku. Wtedy to próbowano w Windows 10 wdrożyć Windows Sets, ale projekt anulowano. Zamiast tego skupiono się na przeniesieniu przeglądarki Edge na silnik Chromium, co wyszło jej na dobre.Najpierw musisz zapisać się do programu testów Windows Insider. Zrobisz to tutaj . Gdy już to uczynisz:W systemie Windows 11 kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Windows Update, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania ostatecznej wersji Windows 11 wybierz kanał dla wersji deweloperskiej.Zrestartuj komputer.Po restarcie wróć do Windows Update na swoim komputerze. Teraz pozostaje Ci zainstalować proponowaną aktualizację z Windows 11 Build 25136.Źródło: WindowsLatest