WhatsApp z istotnymi nowościami. Uprzyjemnią korzystanie z aplikacji

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp już niedługo wzbogaci się o dwie naprawdę istotne funkcjonalności. Mowa tu o zwiększeniu limitu osób mogących znajdować się w pojedynczym czacie grupowym oraz opcji eksportu plików z Dysku Google. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Odnoszę wrażenie, że ostatnio mamy do czynienia z niemałą ekspansją WhatsAppa. Praktycznie co kilka dni dowiadujemy się o wprowadzeniu lub testowaniu nowości w tym popularnym komunikatorze od firmy Meta. Wystarczy tu wspomnieć o opcji edycji wiadomości czy możliwości cofnięcia procesu ich usuwania . Ponadto dowiedzieliśmy się o planach implementacji ulepszonego widoku aktualizacji statusu Teraz przyszedł czas na kolejne usprawnienia, które mogą przyczynić się do poprawy komfortu użytkowania aplikacji. Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o chociażby zwiększeniu limitu jeśli chodzi o rozmiar czatów grupowych. Do tej pory nie mogło przebywać w nich więcej niż 256 osób. Teraz próg ten został podwyższony do aż 512 użytkowników i zmiana ta powinna być już dostępna u wszystkich. Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę interesującej nowości.Oczywiście czaty grupowe z tak pokaźną liczbą członków mogą być nieco chaotyczne, lecz przy okazji dają więcej możliwości administratorom określonych społeczności. Kolejna funkcja związana jest z systemem kopii zapasowych. Jak bowiem już od dawna wiadomo – wielce prawdopodobne jest, że już wkrótce backupy czatów WhatsApp zaczną być wliczane w ograniczony limit miejsca na Dysku Google.Dlatego też WhatsApp musi znaleźć jakieś rozwiązanie na ten problem. Jak się okazuje – jednym z nich jest udostępnienie opcji eksportu kopii zapasowych. Redakcja WABetaInfo komentuje nowość w następujący sposób:Na ten moment darmowi użytkownicy Dysku Google dysponują 15 GB wolnej przestrzeni. Nie jest to zapewne problemem dla osób robiących kopie zapasowe wyłącznie wiadomości tekstowych. Jeśli jednak w grę zaczynają wchodzić filmy i zdjęcia, to po dezaktywacji dotychczasowych przywilejów mogą pojawić się pewne komplikacje. Dobrze więc, że WhatsApp zaczyna interesować się tym tematem.Zwiększony limit osób w czacie grupowym powinien obowiązywać już od teraz. Jeśli zaś chodzi o opcję eksportu danych, to na razie dostrzeżono ją wyłącznie w kanale beta komunikatora. Na razie należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo