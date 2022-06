Happy Color - kolorowanki odprężające… częściowo (recenzja gry)

Czy kolorowanki na smartfonie mają sens?

Happy Color – kolorowanie według numerów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-40,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Kolorowanie nie jest domeną wyłącznie dzieci. Coraz więcej dorosłych sięga po tę formę rozrywki i relaksu. W sklepach bez trudu znajdziemy skomplikowane rysunki do kolorowania, zarówno z pełną swobodą wyboru jak również w formule kolorowania według numerów.Happy Color przenosi tę ideę na ekrany smartfonów. Oferuje stale powiększaną bazę rysunków podzielonych na dziesiątki kategorii, w tym tematy dla fanów Marvela i Disneya.Kolorowanie według numerów sugeruje typowo relaksacyjny charakter zabawy. Na dole ekranu pojawia się panel z kolejnymi numerami i kolorami. Wybieramy jeden z nich i dotykamy obszarów z danym numerem na obrazku. Jeżeli chcemy nieco utrudnić rozgrywkę, warto wyłączyć podświetlanie obszarów do kolorowania.Gotowy obrazek możemy zapisać na urządzeniu. Co ciekawe - również jako krótki film prezentujący proces kolorowania. To całkiem miły dodatek.Miłe nie są natomiast reklamy. Pojawiają się dość często i psują odprężającą atmosferę. Można się ich pozbyć, ale cena nie należy do najniższych jak na tego typu produkcje (8 dolarów). Płynność interfejsu także pozostawia trochę do życzenia.Happy Color to tytuł, który trudno jednoznacznie ocenić. Jakość i różnorodność rysunków sprawia jednak, że warto dać mu szansę i zdecydować, czy taka forma rozrywki wciągnie nas na tyle, by uzasadnić wydatek na wyłączenie reklam.