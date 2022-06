Aplikacja InPost Mobile z zaskakującymi funkcjami. Warto je sprawdzić

Bez wątpienia InPost Mobile jest jedną z pierwszych aplikacji, jaką instaluję podczas konfiguracji nowego smartfonu. Powód jest oczywisty - podobnie jak niemal każdy z internautów, cyklicznie korzystam z Paczkomatów®, a dedykowana appka pozwala mi zarządzać przesyłkami i nie tylko.



InPost Mobile - dlaczego warto korzystać z aplikacji?

Nadawanie przesyłek jeszcze nigdy nie było tak wygodne

Aplikacja InPost Mobile dostępna jest na najważniejsze platformy mobilne, można zainstalować ją na smartfonie z Androidem, iOS oraz na urządzeniach Huawei za pośrednictwem AppGallery.Przygodę z InPost Mobile zaczynamy od zalogowania się, które jest bajecznie proste. Wystarczy podać numer telefonu i wpisać kod, który zostanie wysłany SMS’em.Po zalogowaniu na ekranie głównym od razu widzimy przesyłki do odebrania. Co więcej, jeżeli ktoś wyśle paczkę za pośrednictwem InPost i poda twój numer telefonu, przesyłka automatycznie pojawi się w aplikacji.Szczegóły każdej przesyłki zawierają nie tylko kod QR pozwalający na odebranie jej z Paczkomatu®, ale i precyzyjne informacje o historii dostawy. Można też użyć przycisku “Nawiguj”, aby uruchomić ulubioną aplikację z mapami, która poprowadzi Cię wprost do wybranego Paczkomatu®.Nie będę ukrywał, że moją ulubioną funkcją, która już jakiś czas temu pojawiła się w InPost Mobile jest zdalne otwieranie skrytki. Jak to działa? Po prostu zbliżasz się do wybranego Paczkomatu®, otwierasz aplikację, klikasz w szczegóły przesyłki i wybierasz “Otwórz skrytkę zdalnie”. Skrytka otworzy się automatycznie, a Ty nie musisz stać w kolejce, jeżeli w tym samym czasie ktoś korzysta z ekranu przy Paczkomacie®.To nie koniec wygodnych rozwiązań związanych z lokalizacją. Jeżeli znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu®, w którym oczekuje na Ciebie przesyłka, aplikacja InPost Mobile wyśle stosowne powiadomienie push. Idealne rozwiązanie dla zapominalskich!Nie masz czasu odebrać przesyłki i chcesz przedłużyć czasu odbioru? Nic trudnego. W aplikacji InPost Mobile zaimplementowano stosowną funkcję “Przedłuż”, która znajduje się w zakładce Śledzenie przesyłek - Odbieram.W aplikacji InPost Mobile znajdziemy oczywiście nie tylko przesyłki kierowane do Paczkomatów®, ale również te, realizowane za pośrednictwem usług kurierskich InPost.Jeżeli oczekujesz przesyłki kurierskiej, ale wiesz, że nie będzie Cię w domu, możesz łatwo przekierować paczkę do wybranego Paczkomatu®. Na liście przesyłek do odebrania wybierz opcję “Przekieruj” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Co ważne, opcja ta działa również w przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze. Wówczas opłatę można uiścić za pomocą kodu BLIK bezpośrednio przy Paczkomacie®.Pamiętaj, że instalując InPost Mobile masz wszystko w jednym miejscu. Z poziomu aplikacji sprawdzisz historię przesyłek, mapę Paczkomatów®, a także skorzystasz z szalenie wygodniej funkcji zwrotów, jeżeli zakupy online okazały się nietrafione.Kluczową funkcją InPost Mobile jest nadawanie przesyłek prosto z aplikacji bez drukowania etykiety. To genialne ułatwienie bowiem nie każdy posiada w domu drukarkę.Jak wysłać przesyłkę z Paczkomatu® do Paczkomatu®? To dziecinnie proste. Otwierasz InPost Mobile, przechodzisz do zakładki “Nadaj”, wybierasz opcję “Paczkomat® -> Paczkomat®”, określasz rozmiar przesyłki, podajesz dane odbiorcy i wskazujesz punkt nadania. Po opłaceniu przesyłki, udajesz się z nią do wybranego Paczkomatu i nadajesz bez etykiety za pomocą kodu QR znajdującego się w aplikacji.Jeżeli zdarza Ci się korzystać z usług InPost, koniecznie zainstaluj aplikację InPost Mobile, która zdecydowanie ułatwia obsługę przesyłek i oferuje wiele wygodnych funkcji, jak zdalne otwieranie skrytki, nawigowanie do Paczkomatu®, nadawanie bez etykiety i wiele wiele więcej.Aplikacja dostępna jest do pobrania na urządzenia z Androidem bezpośrednio ze sklep Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.inpost.inmobile&hl=pl&gl=US