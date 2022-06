Nie masz Xboxa? Nie szkodzi. Niedługo zagrasz na telewizorach Samsunga

Microsoft wchodzi w segment smart TV.



Stało się. Xbox Game Pass trafi na inteligentne telewizory Samsunga. Popularna usługa Microsoftu otrzyma własną aplikację na wszystkich nadchodzących konstrukcjach smart TV od koreańskiego producenta.



Co to oznacza?





Xbox Game Pass trafi na inteligentne telewizory Samsunga





Głównie to, że nie trzeba będzie posiadać konsoli, aby móc zagrać w wiele produkcji w ramach Xbox Game Pass. Całe rozwiązanie będzie opierało się bowiem o aplikację oraz strumieniowanie gier bezpośrednio z chmury.Już podczas targów CES 2022 na początku tego roku Samsung zwracał uwagę, iż naprawdę mocno interesuje się cyfrową rozrywką. Na nowych telewizorach Koreańczyków gracze będą musieli posiadać jedynie subskrypcję Game Pass Ultimate, aby uzyskać dostęp do strumieniowego przesyłania gier. Wśród dostępnych tytułów Samsung wymienia takie produkcje, jak m.in Halo Infinite, Forza Horizon 5 czy Fortnite.W ramach aplikacji na telewizorach Samsunga, gracze będą mogli tworzyć czaty głosowe z Xbox Live lub przeglądać osiągnięcia za pomocą klasycznego interfejsu. Każdy z kontrolerów Xboxa będzie można podłączyć do telewizorów Samsunga - co ciekawe, Microsoft zaznacza, że z jego nową aplikacją będą kompatybilne nawet pady do PlayStation od Sony.